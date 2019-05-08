Программист придумал дополненную реальность без машин и мотоциклов

Программа пока ещё не может полностью «убирать» транспортные средства, но уже научилась их распознавать. В своём блоге Харрис написал, что в системе используются те же принципы, что и в автономных автомобилях. Достигнутый на данный момент результат программист расценивает как «первую попытку убрать автомобили с дорог при помощи нейросетей».

Харрис начал разработку этой программы из-за того, что ненавидит машины. Программист уверен, что у людей в больших городах нет необходимости постоянно передвигаться на личном транспорте.

Когда будет представлена финальная версия системы и на каких устройствах её можно будет использовать, пока неизвестно.