Программист придумал дополненную реальность без машин и мотоциклов
Александр Мирошкин
Программист, основатель компании ProYou и полный тезка одного из ведущих Top Gear Крис Харрис разработал ПО с дополненной реальностью и нейросетью, которая умеет убирать автомобили и мотоциклы с улиц городов. Результат Харрис опубликовал на своей странице в Twitter.
First attempt at removing cars off the roads with neural nets. Will have to dream harder. pic.twitter.com/DZj63CHo8B— Chris Harris (@otduet) 6 мая 2019 г.
Программа пока ещё не может полностью «убирать» транспортные средства, но уже научилась их распознавать. В своём блоге Харрис написал, что в системе используются те же принципы, что и в автономных автомобилях. Достигнутый на данный момент результат программист расценивает как «первую попытку убрать автомобили с дорог при помощи нейросетей».
Харрис начал разработку этой программы из-за того, что ненавидит машины. Программист уверен, что у людей в больших городах нет необходимости постоянно передвигаться на личном транспорте.
Когда будет представлена финальная версия системы и на каких устройствах её можно будет использовать, пока неизвестно.