13-летняя девочка протаранила машиной дом. Она просто хотела съездить на заправку

Программист придумал дополненную реальность без машин и мотоциклов

Новости

Александр Мирошкин

Программист, основатель компании ProYou и полный тезка одного из ведущих Top Gear Крис Харрис разработал ПО с дополненной реальностью и нейросетью, которая умеет убирать автомобили и мотоциклы с улиц городов. Результат Харрис опубликовал на своей странице в Twitter.

Программа пока ещё не может полностью «убирать» транспортные средства, но уже научилась их распознавать. В своём блоге Харрис написал, что в системе используются те же принципы, что и в автономных автомобилях. Достигнутый на данный момент результат программист расценивает как «первую попытку убрать автомобили с дорог при помощи нейросетей».

Харрис начал разработку этой программы из-за того, что ненавидит машины. Программист уверен, что у людей в больших городах нет необходимости постоянно передвигаться на личном транспорте.

Когда будет представлена финальная версия системы и на каких устройствах её можно будет использовать, пока неизвестно.

First attempt at removing cars off the roads with neural nets. Will have to dream harder.

А вы бы хотели увидеть мир, в котором вообще нет автомобилей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение