Благодаря «суперкомпьютеру» новые Audi станут в 10 раз умнее

Новый суперкомпьютер должен будет «подружить» силовую установку с элементами шасси, системы безопас­ности и электронными помощниками. Это необычное решение: обычно работу компонентов шасси и двигателя контроли­руют отдельные модули.

Блок управления будет взаимо­действовать с различными платформами: «мягкими» гибридами, подключа­емыми гибридами и электро­мобилями. Систему установят на всю линейку Audi, от хэтчбеков А3 до кроссовера Q8 и электро­мобилей e-tron .

Например, в электромобилях IVDC будет отвечать за систему рекуперации энергии, что поможет увеличить запас хода на 30 процентов. В машинах линейки RS компьютер станет управлять адаптивной подвеской и системой подав­ления кренов.