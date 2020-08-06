В России запатентовали таинственный двухдверный внедорожник

Благодаря «суперкомпьютеру» новые Audi станут в 10 раз умнее

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Борис Закиров

Компания Audi представила систему Integrated Vehicle Dynamics Computer, которая, в случае необходи­мости, способна одно­временно управлять почти сотней бортовых систем. Для сравнения, современные модели Audi могут контроли­ровать не больше двадцати.


  • Новый суперкомпьютер должен будет «подружить» силовую установку с элементами шасси, системы безопас­ности и электронными помощниками. Это необычное решение: обычно работу компонентов шасси и двигателя контроли­руют отдельные модули.

  • Блок управления будет взаимо­действовать с различными платформами: «мягкими» гибридами, подключа­емыми гибридами и электро­мобилями. Систему установят на всю линейку Audi, от хэтчбеков А3 до кроссовера Q8 и электро­мобилей e-tron.

  • Например, в электромобилях IVDC будет отвечать за систему рекуперации энергии, что поможет увеличить запас хода на 30 процентов. В машинах линейки RS компьютер станет управлять адаптивной подвеской и системой подав­ления кренов.

  • Когда появятся первые Audi с новой системой, пока не известно. Но немцы упомянули, что IVDC уже готова к серийному производству.

Как думаете, нужны ли автомобилям такие мощные процессоры?

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