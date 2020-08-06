Благодаря «суперкомпьютеру» новые Audi станут в 10 раз умнее
Борис Закиров
Компания Audi представила систему Integrated Vehicle Dynamics Computer, которая, в случае необходимости, способна одновременно управлять почти сотней бортовых систем. Для сравнения, современные модели Audi могут контролировать не больше двадцати.
Новый суперкомпьютер должен будет «подружить» силовую установку с элементами шасси, системы безопасности и электронными помощниками. Это необычное решение: обычно работу компонентов шасси и двигателя контролируют отдельные модули.
Блок управления будет взаимодействовать с различными платформами: «мягкими» гибридами, подключаемыми гибридами и электромобилями. Систему установят на всю линейку Audi, от хэтчбеков А3 до кроссовера Q8 и электромобилей
e-tron.
Например, в электромобилях IVDC будет отвечать за систему рекуперации энергии, что поможет увеличить запас хода на 30 процентов. В машинах линейки RS компьютер станет управлять адаптивной подвеской и системой подавления кренов.
Когда появятся первые Audi с новой системой, пока не известно. Но немцы упомянули, что IVDC уже готова к серийному производству.