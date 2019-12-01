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Audi Ur-Quattro: легенда о четырёх ведущих

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Михаил Конончук

Сорок лет назад полный привод считался уделом суровых, кондовых внедорожников, а представить его на легковой машине было сложно, да и незачем. А потом появилась Audi Quattro и показала, что четыре ведущих – это не только проходимость, но и скорость, и управляемость.

Машины, упомянутые в этом видео, и другие интереснейшие раритеты: – Первый внедорожник Volkswagen, армейский Iltis: https://youtu.be/nArUK2kZvtg – Удивительный saab 9-5 и история гибели шведской марки: https://youtu.be/LEXPNVwPabk – Ещё одна полноприводная легенда – Alfa Romeo 155 Q4: https://youtu.be/MHZeoIByf9o – А вот японский взгляд на четыре ведущих: https://youtu.be/gLDheI1UFk4 Сорок лет назад полный привод считался уделом суровых, кондовых внедорожников, а представить его на легковой машине было сложно, да и незачем. А потом появилась Audi Quattro и показала, что четыре ведущих – это не только проходимость, но и скорость, и управляемость. Мы отправились в Швейцарию, чтобы пообщаться там с автомобилем, без преувеличения изменившим мир – легендарной Audi Ur-Quattro. К слову, в редчайшей версии, выпущенной тиражом всего в тысячу штук. Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

Мы отправились в Швейцарию, чтобы пообщаться там с автомобилем, без преувеличения изменившим мир – легендарной Audi Ur-Quattro. К слову, в редчайшей версии, выпущенной тиражом всего в тысячу штук.

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