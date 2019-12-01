Audi Ur-Quattro: легенда о четырёх ведущих

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Михаил Конончук
Сорок лет назад полный привод считался уделом суровых, кондовых внедорожников, а представить его на легковой машине было сложно, да и незачем. А потом появилась Audi Quattro и показала, что четыре ведущих – это не только проходимость, но и скорость, и управляемость.
Мы отправились в Швейцарию, чтобы пообщаться там с автомобилем, без преувеличения изменившим мир – легендарной Audi Ur-Quattro. К слову, в редчайшей версии, выпущенной тиражом всего в тысячу штук.