Водитель Audi не заметил огромную лужу и поплыл

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Николай Андреев
В венгерском Кечкемете, во время съёмки репортажа местным телеканалом о подтоплении участка дороги под мостом после сильного дождя, Audi A7 на полной скорости заехала в воду. На короткое время машина полностью ушла под воду, но быстро всплыла. В итоге никто не пострадал.
Позже выяснилось: водитель Audi не заметил, что дорога впереди затоплена. Очевидцы помогли ему вытолкать автомобиль, и он стал дожидаться эвакуатора: двигатель получил гидроудар.