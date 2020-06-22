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Водитель Audi не заметил огромную лужу и поплыл

Новости

Николай Андреев

В венгерском Кечкемете, во время съёмки репортажа местным теле­каналом о подтоп­лении участка дороги под мостом после сильного дождя, Audi A7 на полной скорости заехала в воду. На короткое время машина полностью ушла под воду, но быстро всплыла. В итоге никто не пострадал.

Позже выяснилось: водитель Audi не заметил, что дорога впереди затоплена. Очевидцы помогли ему вытолкать авто­мобиль, и он стал дожидаться эвакуатора: двигатель получил гидроудар.

Пробовали проезжать гигантские лужи?

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