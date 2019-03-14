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Audi TT превратят в электромобиль

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Андрей Шульдешов

Ганс Ротенпилер, член совета директоров Audi, отвечающий за техническое развитие, надеется убедить руководство марки не отказываться от производства модели Audi TT. Об этом он рассказал в интервью изданию AutoExpress. Не исключено, что в следующем – четвёртом по счёту поколении – эта модель получит только электрическую силовую установку.

Рендер нового поколения Audi TT (изображение Auto Express)

По его словам, в совете директоров проходит «эмоциональное обсуждение» дальнейшей судьбы Audi TT. В компании взяли курс на электрификацию модельного ряда и хотят сосредоточиться на более практичных машинах. И маленькая двухдверка в эти планы не входит.

По мнению Ротенпилера, эмоциональные модели – вроде R8, TT и семейства RS – составляют неотъемлемую часть ДНК немецкой марки, и их необходимо сохранить. А поможет в этом их электрификация, которая позволит соответствовать современным тенденциям и экологическим требованиям.

Исполнительный директор марки Брэм Шот оказался более сдержан в прогнозах относительно будущего модели. По его словам, при всех достоинствах и ценностях модели TT как спорткара в компании вынуждены ещё следить за тем, насколько успешно модель продаётся и приносит ли она прибыль. И с этим у компактного спорткупе не всё гладко: спрос на модель падает, что заставляет компанию Audi поставить под вопрос её будущее. 

По информации AutoExpress, модель TT из маленького спорткара может превратиться в более практичное четырёхдверное купе.  

Audi TT на Авто.ру

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