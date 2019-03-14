Audi TT превратят в электромобиль

По его словам, в совете директоров проходит «эмоциональное обсуждение» дальнейшей судьбы Audi TT. В компании взяли курс на электрификацию модельного ряда и хотят сосредоточиться на более практичных машинах. И маленькая двухдверка в эти планы не входит.

По мнению Ротенпилера, эмоциональные модели – вроде R8, TT и семейства RS – составляют неотъемлемую часть ДНК немецкой марки, и их необходимо сохранить. А поможет в этом их электрификация, которая позволит соответствовать современным тенденциям и экологическим требованиям.

Исполнительный директор марки Брэм Шот оказался более сдержан в прогнозах относительно будущего модели. По его словам, при всех достоинствах и ценностях модели TT как спорткара в компании вынуждены ещё следить за тем, насколько успешно модель продаётся и приносит ли она прибыль. И с этим у компактного спорткупе не всё гладко: спрос на модель падает, что заставляет компанию Audi поставить под вопрос её будущее.

По информации AutoExpress, модель TT из маленького спорткара может превратиться в более практичное четырёхдверное купе.