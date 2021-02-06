Тормунд не согласен: Audi ответила на смешную рекламу GM о противостоянии США и Норвегии

Во втором ролике герой Хивью сперва рассказывает, что в Норвегии борются с ненавистью через любовь и доброту. Но тут же меняет мнение и показывает, как на самом деле сражаются норвежцы — бьют друг друга по лицу рыбой.

Третье видео стало ответом на тизер рекламы GM, в которой Феррелл устроил пранк — заказал на всё население Норвегии пиццу с анчоусами (спорный рецепт, многие считают такую пиццу невкусной). «Тормунд» якобы получает эту пиццу и благодарит американца. Но вскоре с удивле­нием выясняет, что она с анчоусами. Так он делает вывод, что американцы действи­тельно ненавидят жителей Норвегии. И показывает, какую пиццу предпочитают норвежцы — опять же с лососем, причём с сырым, целым и неразделанным.