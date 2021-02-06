Тормунд не согласен: Audi ответила на смешную рекламу GM о противостоянии США и Норвегии
Михаил Кондратьев
Норвежское подразделение компании Audi выпустило три ответных ролика на смешную рекламу GM, сюжет которой построен на планах главного героя доказать превосходство США над Норвегией в сфере электромобилей. Ответом на рекламу с известным комиком Уиллом Ферреллом стали видео с норвежским актёром Кристофером Хивью, сыгравшим Тормунда в сериале «Игра престолов».
В рекламе GM главного героя крайне возмущает тот факт, что в Норвегии продают больше электрокаров на душу населения, чем в США. Он садится в кроссовер Cadillac Lyriq и отправляется в Северную Европу, чтобы вместе с помощниками на GMC Hummer разобраться с норвежцами.
В первом ответном ролике от местного подразделения Audi обыгрывается фрагмент с глобусом, который герой Феррелла в сердцах пробил кулаком. «Тормунд» едет за рулём кроссовера
e-tron(самого популярного электрокара Норвегии в 2020 году) и задаётся вопросами, как можно ненавидеть Норвегию, её народ и его самого. После он находит сломанный глобус и расстраивается из-за поведения американцев.
Во втором ролике герой Хивью сперва рассказывает, что в Норвегии борются с ненавистью через любовь и доброту. Но тут же меняет мнение и показывает, как на самом деле сражаются норвежцы — бьют друг друга по лицу рыбой.
Третье видео стало ответом на тизер рекламы GM, в которой Феррелл устроил пранк — заказал на всё население Норвегии пиццу с анчоусами (спорный рецепт, многие считают такую пиццу невкусной). «Тормунд» якобы получает эту пиццу и благодарит американца. Но вскоре с удивлением выясняет, что она с анчоусами. Так он делает вывод, что американцы действительно ненавидят жителей Норвегии. И показывает, какую пиццу предпочитают норвежцы — опять же с лососем, причём с сырым, целым и неразделанным.
На шутку с пиццей отреагировали также норвежский офис компании Ford и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, опубликовавшая об этом ролик в Twitter. В нём она тоже поблагодарила Феррелла за ланч, но усомнилась в рецепте пиццы с анчоусами. Сульберг попросила заменить их на ананас и выслать пиццы для всех норвежцев — то есть 5,4 миллиона вместо пяти, которые заказывал Феррелл.