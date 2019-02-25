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Четыре модели Audi стали подзаряжаемыми гибридами

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Николай Андреев

Компания Audi представила гибридные модификации с индексом TFSI e моделей A8, A7 Sportback, A6 и Q5. Ранее подзаряжаемые гибриды марки назывались e-tron, а теперь это название будет использоваться только для электромобилей.

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  • Все гибриды получили электромотор, интегрированный в восьмиступенчатый «автомат», систему рекуперации энергии при торможении, полный привод и литий-ионный аккумулятор ёмкостью 14,1 кВт·ч, расположенный под полом багажника. Батарея обеспечивает 40-километровый запас хода на электротяге для всех четырёх моделей.

  • Суммарная отдача силовых установок у разных моделей отличается. Флагманский седан A8 60 TFSI e, оснащённый трёхлитровым бензиновым V6, выдаёт 449 л.с. (700 Н·м). У трёх других моделей –Q5, A6 и A7 – будет по две версии силовой установки – 50 TFSI e мощностью 299 л.с. (450 Н·м) и 55 TFSI e мощностью 368 л.с. (500 Н·м). 

  • Все новинки получили три режима работы силовой установки – EV, Auto и Hold. В первом автомобиль использует исключительно электромотор, во втором – задействует бензиновый и электрический двигатель на основе внутренних алгоритмов, а в третьем он поддерживает заряд батарей на постоянном уровне.

  • Также гибридные Audi A6, A7, A8 и Q5 оснащаются рядом функций, недоступных для обычных версий – на приборной панели высвечиваются подсказки, когда можно двигаться накатом, а навигационная система выстраивает маршрут с учётом наличия зарядных станций по дороге.

  • Премьера новой линейки гибридных автомобилей Audi состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

Что лучше: гибриды или полноценные электрокары?

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