Компания Audi анонсировала таинственную новинку с очень узкими фарами
Дмитрий Елизаров
Компания Audi опубликовала первый тизер нового электрокара, который должен пополнить семейство
На единственном опубликованном скетче изображена передняя часть некоего электрокара — судя по очертаниям, седана либо купе. Хорошо различимы необычная узкая оптика, глухая решётка радиатора с рельефным «тиснением» и бампер агрессивных очертаний.
Как предполагает Carscoops, компания планирует представить в Шанхае концепт-кар, намекающий на развитие электролинейки — например, в направлении платформы PPE (Premium Platform Electric), на которой в известной степени уже базируются Porsche Taycan и Audi
e-tron GT. Кроме того, Audi и Porsche сейчас работают над так называемым «проектом Artemis», в рамках которого на свет должны появиться премиальные электрокары, в том числе и под маркой Bentley.
Ранее компания Audi обещала уже к середине десятилетия представить два десятка электрических моделей. Последней новинкой фирмы в этой области стали кроссоверы Q4 e-tron и Q4 Sportback
e-tron, построенные на платформе MEB и технически являющиеся копией Volkswage ID.4 и Skoda Enyaq.