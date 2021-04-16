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Компания Audi анонсировала таинственную новинку с очень узкими фарами

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi опубликовала первый тизер нового электрокара, который должен пополнить семейство e-tron. Дебют новинки намечен на 19 апреля и состоится в рамках Шанхайского автосалона: при этом компания не раскрывает, что именно собирается показать.

  • На единственном опубликованном скетче изображена передняя часть некоего электрокара — судя по очертаниям, седана либо купе. Хорошо различимы необычная узкая оптика, глухая решётка радиатора с рельефным «тиснением» и бампер агрессивных очертаний.

  • Как предполагает Carscoops, компания планирует представить в Шанхае концепт-кар, намекающий на развитие электро­линейки — например, в направлении платформы PPE (Premium Platform Electric), на которой в известной степени уже базируются Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Кроме того, Audi и Porsche сейчас работают над так называемым «проектом Artemis», в рамках которого на свет должны появиться премиальные электрокары, в том числе и под маркой Bentley.

  • Ранее компания Audi обещала уже к середине десяти­летия представить два десятка электрических моделей. Последней новинкой фирмы в этой области стали кроссоверы Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, построенные на платформе MEB и технически являющиеся копией Volkswage ID.4 и Skoda Enyaq.

Как считаете, что покажет Audi в Шанхае?

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