Компания Audi анонсировала таинственную новинку с очень узкими фарами

Как предполагает Carscoops, компания планирует представить в Шанхае концепт-кар, намекающий на развитие электро­линейки — например, в направлении платформы PPE (Premium Platform Electric), на которой в известной степени уже базируются Porsche Taycan и Audi e-tron GT . Кроме того, Audi и Porsche сейчас работают над так называемым «проектом Artemis», в рамках которого на свет должны появиться премиальные электрокары, в том числе и под маркой Bentley.