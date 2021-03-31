У Audi в России появился свой сервис подписки на автомобили

Компания Audi объявила о запуске сервиса AudiDrive, в рамках которого можно арендовать ряд моделей фирмы. В Москве и Московской области по подписке доступны четыре легковых модели и три варианта крос­соверов по цене от 67 900 до 128 900 рублей в месяц.



Срок аренды составляет 12 месяцев, а использовать авто­мобили можно по всей территории России (об ограни­чениях пробега, как и о варианте аренды на менее длитель­ный срок не сообщается). В стоимость подписки входят два типа страховки (ОСАГО и КАСКО), летние и зимние покрышки, техобслужи­вание и программа помощи на дороге, а также подменная машина на время ремонта или обслуживания.

Автомобили доступны в разных комплектациях. В испол­нении Premium можно арендовать Audi A4, Audi A6 и Audi Q3. Трёх- и пятидверные A5, а также Audi Q7 предлагаются в комп­лектации Advance, а кросс-купе Q8 — в исполнении Sport.

Технологическим партнёром Audi по проекту подписки выступил сервис каршеринга BelkaCar.

Аналогичный сервис в России среди премиум-брендов предлагает, к примеру Genesis. По состоянию на лето прошлого года, за месяц подписки на Genesis G70 при условии оформления сразу на год требовалось заплатить около 70 тысяч рублей. А в рамках заводской программы подписки на УАЗ Патриот пользо­вание вне­дорожником в течение месяца обойдётся минимум в 55 тысяч рублей.