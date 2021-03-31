У Audi в России появился свой сервис подписки на автомобили
Дмитрий Елизаров
Компания Audi объявила о запуске сервиса AudiDrive, в рамках которого можно арендовать ряд моделей фирмы. В Москве и Московской области по подписке доступны четыре легковых модели и три варианта кроссоверов по цене от 67 900 до 128 900 рублей в месяц.
Срок аренды составляет 12 месяцев, а использовать автомобили можно по всей территории России (об ограничениях пробега, как и о варианте аренды на менее длительный срок не сообщается). В стоимость подписки входят два типа страховки (ОСАГО и КАСКО), летние и зимние покрышки, техобслуживание и программа помощи на дороге, а также подменная машина на время ремонта или обслуживания.
Автомобили доступны в разных комплектациях. В исполнении Premium можно арендовать Audi A4, Audi A6 и Audi Q3. Трёх- и пятидверные A5, а также Audi Q7 предлагаются в комплектации Advance, а кросс-купе Q8 — в исполнении Sport.
Технологическим партнёром Audi по проекту подписки выступил сервис каршеринга BelkaCar.
Аналогичный сервис в России среди премиум-брендов предлагает, к примеру Genesis. По состоянию на лето прошлого года, за месяц подписки на Genesis G70 при условии оформления сразу на год требовалось заплатить около 70 тысяч рублей. А в рамках заводской программы подписки на УАЗ Патриот пользование внедорожником в течение месяца обойдётся минимум в 55 тысяч рублей.
Премиальные легковые автомобили марок BMW и Mercedes-Benz доступны в Москве и по подписке Яндекс.Драйва, который начал предлагать долгосрочную аренду осенью прошлого года.