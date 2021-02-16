Застрял на рельсах — получи судебный иск: новый способ борьбы с нарушителями

Водитель Audi по данным дорожного патруля ЦОДД решил объехать пробку на Варшавском шоссе по трамвайным рельсам, однако не учёл ни возмож­ностей своего автомобиля, ни глубины снежного покрова. В итоге машина застряла, блокировав движение трамваев.

Ситуацию осложняет ещё и место, где остановилась Audi. Трамвайные пути здесь отделены от автомо­бильной дороги, а въезд на них преграждает «кирпич». Эвакуировать автомобиль, чтобы освободить проезд, пришлось экипажу Дорожного патруля.

По данным Дептранса, в течение полутора часов простаивали маршруты с номерами 3, 16, 47 и 49. Разбира­тель­ство нарушителю уже пообещали, а сумма иска в такой ситуации, как показы­вает практика, может исчисляться сотнями тысяч рублей.