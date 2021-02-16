Застрял на рельсах — получи судебный иск: новый способ борьбы с нарушителями
Дмитрий Елизаров
Столичный Дептранс опубликовал в телеграм-канале ведомства фотографию автомобиля Audi, заблокировавшего движение трамваев по Варшавскому шоссе на полтора часа. Департамент намерен подать судебный иск за простой общественного транспорта.
Водитель Audi по данным дорожного патруля ЦОДД решил объехать пробку на Варшавском шоссе по трамвайным рельсам, однако не учёл ни возможностей своего автомобиля, ни глубины снежного покрова. В итоге машина застряла, блокировав движение трамваев.
Ситуацию осложняет ещё и место, где остановилась Audi. Трамвайные пути здесь отделены от автомобильной дороги, а въезд на них преграждает «кирпич». Эвакуировать автомобиль, чтобы освободить проезд, пришлось экипажу Дорожного патруля.
По данным Дептранса, в течение полутора часов простаивали маршруты с номерами 3, 16, 47 и 49. Разбирательство нарушителю уже пообещали, а сумма иска в такой ситуации, как показывает практика, может исчисляться сотнями тысяч рублей.
Тем временем трамваи в Москве однажды могут стать беспилотными. О планах начать испытания рельсового транспорта с автономным управлением осенью прошлого года объявили столичная мэрия и компания Яндекс.