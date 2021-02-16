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Застрял на рельсах — получи судебный иск: новый способ борьбы с нарушителями

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Дмитрий Елизаров

Столичный Дептранс опубликовал в телеграм-канале ведомства фото­графию автомобиля Audi, заблокиро­вавшего движение трамваев по Варшавскому шоссе на полтора часа. Департамент намерен подать судебный иск за простой общественного транспорта.

  • Водитель Audi по данным дорожного патруля ЦОДД решил объехать пробку на Варшавском шоссе по трамвайным рельсам, однако не учёл ни возмож­ностей своего автомобиля, ни глубины снежного покрова. В итоге машина застряла, блокировав движение трамваев.

  • Ситуацию осложняет ещё и место, где остановилась Audi. Трамвайные пути здесь отделены от автомо­бильной дороги, а въезд на них преграждает «кирпич». Эвакуировать автомобиль, чтобы освободить проезд, пришлось экипажу Дорожного патруля.

  • По данным Дептранса, в течение полутора часов простаивали маршруты с номерами 3, 16, 47 и 49. Разбира­тель­ство нарушителю уже пообещали, а сумма иска в такой ситуации, как показы­вает практика, может исчисляться сотнями тысяч рублей.

  • Тем временем трамваи в Москве однажды могут стать беспилотными. О планах начать испытания рельсо­вого транс­порта с автоном­ным управлением осенью прошлого года объявили столичная мэрия и компания Яндекс.

Как считаете, стоит судиться с водителем Audi?

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