Компания Audi отказалась от разработки новых ДВС
Дмитрий Елизаров
Компания Audi прекратит инвестиции в разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Об этом глава фирмы Маркус Дюсманн заявил изданию Frankfurter Allgemeine. По его словам, на фоне новых экологических стандартов затраты на совершенствование ДВС просто теряют смысл.
Разработка новых двигателей внутреннего сгорания уже не входит в актуальную стратегию развития марки. По мнению руководителя компании, она потеряла экономическое обоснование, и теоретические преимущества новых моторов не оправдают расходов на их создание. Поэтому Audi планирует сосредоточиться на альтернативных источниках энергии.
Тем не менее немецкая компания не собирается отказываться от ДВС полностью. Актуальные моторные семейства Audi продолжит использовать и совершенствовать так долго, как это возможно. Автомобили Audi с традиционными двигателями будут предлагаться на тех рынках, где экологические стандарты не настолько жёсткие, как в Европе.
Около полутора лет назад о схожей политике перехода к электрификации и постепенного отказа от ДВС заявили в компании Mercedes-Benz. Вероятнее всего, последними разработками фирмы в этой области станут представленные недавно рядные шестицилиндровые двигатели. Что касается Audi, то ближайшей электрической новинкой компании будет относительно доступный кроссовер Q4
e-tronна базе платформы Volkswagen ID. Дебютировать электрокар должен в апреле.