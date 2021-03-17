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Компания Audi отказалась от разработки новых ДВС

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi прекратит инвестиции в разработки новых двигате­лей внутреннего сгорания. Об этом глава фирмы Маркус Дюсманн заявил изданию Frankfurter Allgemeine. По его словам, на фоне новых экологиче­ских стандартов затраты на совершен­ствование ДВС просто теряют смысл.

  • Разработка новых двигателей внутреннего сгорания уже не входит в актуаль­ную стратегию развития марки. По мнению руково­дителя компании, она потеряла экономи­ческое обосно­вание, и теоретиче­ские преимущества новых моторов не оправдают расходов на их создание. Поэтому Audi планирует сосредото­читься на альтерна­тивных источниках энергии.

  • Тем не менее немецкая компания не собирается отказы­ваться от ДВС полностью. Актуальные моторные семейства Audi продолжит использовать и совер­шенствовать так долго, как это возможно. Автомобили Audi с традици­онными двигателями будут пред­лагаться на тех рынках, где экологиче­ские стандарты не настолько жёсткие, как в Европе.

  • Около полутора лет назад о схожей политике перехода к электри­фикации и постепен­ного отказа от ДВС заявили в компании Mercedes-Benz. Вероятнее всего, последними разработками фирмы в этой области станут представ­ленные недавно рядные шести­цилиндровые двигатели. Что касается Audi, то ближайшей электри­ческой новинкой компании будет относи­тельно доступный кроссовер Q4 e-tron на базе платформы Volkswagen ID. Дебютиро­вать электрокар должен в апреле.

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