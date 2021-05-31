Кроссовер Audi SQ7 сравнялся по мощности с Lamborghini Urus благодаря немецким тюнерам

Двигатель снабдили собственным блоком управления и альтер­нативной выхлопной системой с четырьмя 102-милли­метровыми оконеч­никами. В итоге V8 развивает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента, тогда как штатный вариант мотора обеспе­чивает 507 л.с. и 770 Нм.

Данные об ускорении Audi SQ7 с форсиро­ванным двигателем тюнеры не озвучили. Однако кросс-купе SQ8 с доведённым аналогичным образом мотором наберёт 100 км/ч за 3,8 секунды при максимальной скорости в 270 км/ч. Кроссовер Lamborghini Urus при идентичной мощности всё же быстрее — 3,6 секунды и 305 км/ч.

Помимо доработанного двигателя ABT предлагает оснастить Audi SQ7 колёсными дисками на 22 или 23 дюйма, а также сдержанным бодикитом. В него включены накладки на бампера и пороги и спойлер для пятой двери.

В России Audi SQ7 в его заводском исполнении можно купить минимум за 8 150 000 рублей.