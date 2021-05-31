Кроссовер Audi SQ7 сравнялся по мощности с Lamborghini Urus благодаря немецким тюнерам
Дмитрий Елизаров
Известное тюнинг-ателье ABT рассказало о деталях нового проекта по доводке автомобилей Audi. Мощность 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, которым оснащается кроссовер SQ7, подняли до уровня мотора Lamborghini Urus. Кроме того, вседорожник обзавёлся рядом доработок внешности и новым ценником: готовый SQ7 тюнеры продадут за 121 319 евро (10,8 миллиона рублей).
Двигатель снабдили собственным блоком управления и альтернативной выхлопной системой с четырьмя 102-миллиметровыми оконечниками. В итоге V8 развивает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента, тогда как штатный вариант мотора обеспечивает 507 л.с. и 770 Нм.
Данные об ускорении Audi SQ7 с форсированным двигателем тюнеры не озвучили. Однако кросс-купе SQ8 с доведённым аналогичным образом мотором наберёт
100 км/чза 3,8 секунды при максимальной скорости в 270 км/ч.Кроссовер Lamborghini Urus при идентичной мощности всё же быстрее — 3,6 секунды и 305 км/ч.
Помимо доработанного двигателя ABT предлагает оснастить Audi SQ7 колёсными дисками на 22 или 23 дюйма, а также сдержанным бодикитом. В него включены накладки на бампера и пороги и спойлер для пятой двери.
В России Audi SQ7 в его заводском исполнении можно купить минимум за
8 150 000рублей.
У ABT имеется и более экстремальная программа доработки 4,0-литрового V8. На вседорожник
RSQ8-Rустанавливается 740-сильная версия мотора. Такое кросс-купе потратит на ускорение до 100 км/ч3,4 секунды.