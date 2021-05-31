Серийный гиперкар от Rimac за 1,8 миллиона евро покажут 1 июня

Кроссовер Audi SQ7 сравнялся по мощности с Lamborghini Urus благодаря немецким тюнерам

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Дмитрий Елизаров

Известное тюнинг-ателье ABT рассказало о деталях нового проекта по доводке авто­мобилей Audi. Мощность 4,0-литро­вого V8 с двойным турбо­наддувом, которым оснащается кроссовер SQ7, подняли до уровня мотора Lamborghini Urus. Кроме того, вседорожник обзавёлся рядом доработок внешности и новым ценником: готовый SQ7 тюнеры продадут за 121 319 евро (10,8 миллиона рублей).

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  • Двигатель снабдили собственным блоком управления и альтер­нативной выхлопной системой с четырьмя 102-милли­метровыми оконеч­никами. В итоге V8 развивает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента, тогда как штатный вариант мотора обеспе­чивает 507 л.с. и 770 Нм.

  • Данные об ускорении Audi SQ7 с форсиро­ванным двигателем тюнеры не озвучили. Однако кросс-купе SQ8 с доведённым аналогичным образом мотором наберёт 100 км/ч за 3,8 секунды при максимальной скорости в 270 км/ч. Кроссовер Lamborghini Urus при идентичной мощности всё же быстрее — 3,6 секунды и 305 км/ч.

  • Помимо доработанного двигателя ABT предлагает оснастить Audi SQ7 колёсными дисками на 22 или 23 дюйма, а также сдержанным бодикитом. В него включены накладки на бампера и пороги и спойлер для пятой двери.

  • В России Audi SQ7 в его заводском исполнении можно купить минимум за 8 150 000 рублей.

  • У ABT имеется и более экстремальная программа доработки 4,0-литро­вого V8. На вседорожник RSQ8-R устанавли­вается 740-сильная версия мотора. Такое кросс-купе потратит на ускорение до 100 км/ч 3,4 секунды.

Пригодился бы вам кроссовер с разгоном как у суперкара?

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