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Audi SQ8 для России: дороже BMW X6 и слабее, чем в Европе

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Николай Андреев

  • Компания Audi начала приём заказов на купе-кроссовер SQ8, оснащённый четырёх­литровым восьми­цилиндровым дизелем с двумя турби­нами, восьми­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Мощность двигателя 422 л.с. (900 Н·м). До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

  • Audi SQ8, вместе с SQ7, является самым мощным дизельным крос­совером на российском рынке. Основной конкурент новинки — BMW X6 M50d с начальной ценой 7 030 000 ₽. Он оснащается 400-сильной трёх­­литровой «шестёркой» с четырьмя турби­нами (760 Н·м) и разгоняется до «сотни» за 5,2 секунды. Однако уже летом BMW снимет с производства мотор этой модификации.

  • В базе (от 7 100 000 рублей) у Audi SQ8 есть 21-дюймовые колёсные диски, свето­диодная оптика, адаптивная пневмо­­подвеска со спортивными настройками, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, отделка салона кожей и алькантарой, аудио­система Bose и мульти­­медийка с двумя сенсорными экранами диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.

  • В Европе дизельный SQ8 комплектуется тремя турбо­нагнетателями — дополнительно установ­лен электриче­ский, питающийся от 48-вольтовой сети. Такой вариант развивает 435 л.с. при тех же 900 Ньютон-метрах. Динамика у «европейца» такая же, как у российской версии.

Каким должен быть мощный кроссовер?

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