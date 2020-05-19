Audi SQ8 для России: дороже BMW X6 и слабее, чем в Европе
Николай Андреев
Компания Audi начала приём заказов на купе-кроссовер SQ8, оснащённый четырёхлитровым восьмицилиндровым дизелем с двумя турбинами, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Мощность двигателя 422 л.с. (900 Н·м). До
100 км/чкроссовер разгоняется за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Audi SQ8, вместе с SQ7, является самым мощным дизельным кроссовером на российском рынке. Основной конкурент новинки — BMW X6 M50d с начальной ценой 7 030 000 ₽. Он оснащается 400-сильной трёхлитровой «шестёркой» с четырьмя турбинами (760 Н·м) и разгоняется до «сотни» за 5,2 секунды. Однако уже летом BMW снимет с производства мотор этой модификации.
В базе (от
7 100 000рублей) у Audi SQ8 есть 21-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, отделка салона кожей и алькантарой, аудиосистема Bose и мультимедийка с двумя сенсорными экранами диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.
В Европе дизельный SQ8 комплектуется тремя турбонагнетателями — дополнительно установлен электрический, питающийся от 48-вольтовой сети. Такой вариант развивает 435 л.с. при тех же 900 Ньютон-метрах. Динамика у «европейца» такая же, как у российской версии.