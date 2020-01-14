«Подогретые» Мазды, продажа 5070-сильного автомобиля и другие новости за ночь

Audi SQ7 и SQ8 перешли на бензин

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Николай Андреев

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 начали оснащать бензиновыми моторами для рынка США. До этого они предлагались только в Европе и только с восьмицилиндровым четырёхлитровым дизелем мощностью 435 л.с. (900 Н·м). Этот агрегат комплектуется тремя турбонагнетателями — парой обычных и одним электрическим, питающимся от 48-вольтовой сети.

Audi SQ7
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Audi SQ7

  • Теперь для SQ7 и SQ8 доступен бензиновый 4.0 V8 с двумя турбинами мощностью 507 л.с. (770 Н·м). С ним кроссоверы разгоняются до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,3 секунды, тогда как у дизельных вариантов на разгон до 100 км/ч уходит на полсекунды больше. Макси­мальная скорость у всех версий ограничена на 250 км/ч.

  • Бензиновый двигатель работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с центральным дифферен­циалом Torsen. В стандартное оснащение SQ7 и SQ8 входит полно­управляемое шасси с поворотными задними колёсами. За доплату доступны активные электро­механические стабили­заторы с функцией подавления кренов и задний дифференциал с электронным управлением.

Audi SQ8
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Audi SQ8

В США старт продаж бензиновых Audi SQ7 и SQ8 заплани­­рован на конец весны 2020 года. Пока неизвестно, будут ли пред­лагать новые моди­­фикации в других странах. В России недавно сертифи­­цировали SQ7 и SQ8 c битурбиро­­ванными дизельными 4.0 V8 мощностью 421 л.с. (900 Н·м). Такой же мотор ставится на Volkswagen Touareg.

Какой бы двигатель выбрали для Audi SQ7/SQ8?

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