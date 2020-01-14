Audi SQ7 и SQ8 перешли на бензин

Теперь для SQ7 и SQ8 доступен бензиновый 4.0 V8 с двумя турбинами мощностью 507 л.с. (770 Н·м). С ним кроссоверы разгоняются до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,3 секунды, тогда как у дизельных вариантов на разгон до 100 км/ч уходит на полсекунды больше. Макси­мальная скорость у всех версий ограничена на 250 км/ч.