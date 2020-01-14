Audi SQ7 и SQ8 перешли на бензин
Николай Андреев
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 начали оснащать бензиновыми моторами для рынка США. До этого они предлагались только в Европе и только с восьмицилиндровым четырёхлитровым дизелем мощностью 435 л.с. (900 Н·м). Этот агрегат комплектуется тремя турбонагнетателями — парой обычных и одним электрическим, питающимся от 48-вольтовой сети.
Теперь для SQ7 и SQ8 доступен бензиновый 4.0 V8 с двумя турбинами мощностью 507 л.с. (770 Н·м). С ним кроссоверы разгоняются до 60 миль в час
(96,5 км/ч)за 4,3 секунды, тогда как у дизельных вариантов на разгон до 100 км/чуходит на полсекунды больше. Максимальная скорость у всех версий ограничена на 250 км/ч.
Бензиновый двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с центральным дифференциалом Torsen. В стандартное оснащение SQ7 и SQ8 входит полноуправляемое шасси с поворотными задними колёсами. За доплату доступны активные электромеханические стабилизаторы с функцией подавления кренов и задний дифференциал с электронным управлением.
В США старт продаж бензиновых Audi SQ7 и SQ8 запланирован на конец весны 2020 года. Пока неизвестно, будут ли предлагать новые модификации в других странах. В России недавно сертифицировали SQ7 и SQ8 c битурбированными дизельными 4.0 V8 мощностью 421 л.с. (900 Н·м). Такой же мотор ставится на Volkswagen Touareg.