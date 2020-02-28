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Названа стоимость Audi SQ7 с 422-сильным дизелем в России

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Николай Андреев

  • Компания Audi начала приём заказов на кроссовер SQ7, оснащён­ный восьми­цилин­дровым дизелем 4.0 с двумя турби­нами. Его мощность состав­ляет 422 л.с. (900 Н·м). В России модель появится сразу в обнов­лённом виде, хотя обычный рестайлин­говый Audi Q7 на наш рынок пока ещё не приехал.

  • Дизельный двигатель SQ7 сочетается с восьми­ступен­чатым «автоматом» и постоян­ным полным приводом. До 100 км/ч кроссовер разгоня­ется за 4,8 секунды, а его макси­мальная скорость ограни­чена электро­никой на отметке в 250 км/ч.

  • В список стандартного оснащения Audi SQ7 входят 21-дюймо­вые колёса, свето­диодная оптика, адаптивная пневмо­подвеска со спортив­ными настройками, 12,3-дюймо­вая цифровая приборная панель, аудио­система Bose и мульти­медийная система с двумя сенсор­ными дис­плеями диаго­налью 10,1 и 8,6 дюйма.

  • Audi SQ7 станет самым мощным дизельным крос­совером на россий­ском рынке. Его главными конку­рентами считаются BMW X5 M50d (от 6 210 000 ₽) и X7 M50d (от 8 230 000 ₽), однако летом 2020 года бавар­ская компания снимет с произ­водства трёх­литровый дизель с четырьмя турби­нами мощностью 400 л.с. (760 Н·м), который устанав­ливается на эти моди­фикации.

Какой дизельный суперкроссовер — самый-самый?

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