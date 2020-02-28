Названа стоимость Audi SQ7 с 422-сильным дизелем в России
Николай Андреев
Компания Audi начала приём заказов на кроссовер SQ7, оснащённый восьмицилиндровым дизелем 4.0 с двумя турбинами. Его мощность составляет 422 л.с. (900 Н·м). В России модель появится сразу в обновлённом виде, хотя обычный рестайлинговый Audi Q7 на наш рынок пока ещё не приехал.
Дизельный двигатель SQ7 сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. До
100 км/чкроссовер разгоняется за 4,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.
В список стандартного оснащения Audi SQ7 входят
21-дюймовые колёса, светодиодная оптика, адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, аудиосистема Bose и мультимедийная система с двумя сенсорными дисплеями диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.
Audi SQ7 станет самым мощным дизельным кроссовером на российском рынке. Его главными конкурентами считаются BMW X5 M50d (от 6 210 000 ₽) и X7 M50d (от 8 230 000 ₽), однако летом 2020 года баварская компания снимет с производства трёхлитровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 л.с. (760 Н·м), который устанавливается на эти модификации.