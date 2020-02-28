Названа стоимость Audi SQ7 с 422-сильным дизелем в России

Компания Audi начала приём заказов на кроссовер SQ7, оснащён­ный восьми­цилин­дровым дизелем 4.0 с двумя турби­нами. Его мощность состав­ляет 422 л.с. (900 Н·м). В России модель появится сразу в обнов­лённом виде, хотя обычный рестайлин­говый Audi Q7 на наш рынок пока ещё не приехал.

Дизельный двигатель SQ7 сочетается с восьми­ступен­чатым «автоматом» и постоян­ным полным приводом. До 100 км/ч кроссовер разгоня­ется за 4,8 секунды, а его макси­мальная скорость ограни­чена электро­никой на отметке в 250 км/ч.

В список стандартного оснащения Audi SQ7 входят 21-дюймо ­вые колёса, свето­диодная оптика, адаптивная пневмо­подвеска со спортив­ными настройками, 12,3-дюймо­вая цифровая приборная панель, аудио­система Bose и мульти­медийная система с двумя сенсор­ными дис­плеями диаго­налью 10,1 и 8,6 дюйма.