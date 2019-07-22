435-сильный Audi SQ7 обновился вслед за базовым кроссовером

Четырёхлитровый дизельный восьмицилиндровый двигатель по-прежнему развивает 435 л.с. (900 Н·м) и оснаща­ется тремя турбо­нагнетателями — двумя обычными и одним электриче­ским, который питается от 48-вольтовой сети. Электро­наддув включается на малых оборотах.

Дизель работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с механи­ческим дифферен­циалом типа Torsen. SQ7 разгоня­ется до «сотни» за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электро­никой на отметке в 250 км/ч.

От обычного Q7 заряженная версия отличается 20-дюймовыми колёсами оригиналь­ного дизайна, серебри­стыми корпусами зеркал заднего вида и квартетом выхлопных патрубков. В остальном SQ7 повторяет обновлён­ный кроссовер: он получил похожие бамперы, увеличен­ную решётку радиатора, фары и фонари изменённой формы.

В салоне появились два сенсорных дисплея (10,1-дюймовый сверху и 8,6-дюймовый снизу), с помощью которых можно управлять большин­ством систем автомобиля. Аналоговую приборку сменила 12,3-дюймовая цифровая.