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435-сильный Audi SQ7 обновился вслед за базовым кроссовером

Новости

Николай Андреев

Вслед за обновлённым Q7 компания Audi представила рестайлин­говую версию SQ7. Она сохранила мощную дизельную силовую установку и в остальном получила такие же измене­ния, что и стандартный кроссовер.

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  • Четырёхлитровый дизельный восьмицилиндровый двигатель по-прежнему развивает 435 л.с. (900 Н·м) и оснаща­ется тремя турбо­нагнетателями — двумя обычными и одним электриче­ским, который питается от 48-вольтовой сети. Электро­наддув включается на малых оборотах.

  • Дизель работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с механи­ческим дифферен­циалом типа Torsen. SQ7 разгоня­ется до «сотни» за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электро­никой на отметке в 250 км/ч.

  • От обычного Q7 заряженная версия отличается 20-дюймовыми колёсами оригиналь­ного дизайна, серебри­стыми корпусами зеркал заднего вида и квартетом выхлопных патрубков. В остальном SQ7 повторяет обновлён­ный кроссовер: он получил похожие бамперы, увеличен­ную решётку радиатора, фары и фонари изменённой формы.

  • В салоне появились два сенсорных дисплея (10,1-дюймовый сверху и 8,6-дюймовый снизу), с помощью которых можно управлять большин­ством систем автомобиля. Аналоговую приборку сменила 12,3-дюймовая цифровая.

  • В стандартное оснащение SQ7 входят адаптивная пневмо­подвеска, усиленные тормоза и рулевое управ­ление с изменяемым передаточ­ным числом. Среди опций — полно­управляемое шасси, электронно­управ­ляемый задний дифферен­циал и активные электро­механические стабили­заторы с функцией подавления кренов.

В Европе обновлённый Audi SQ7 появится в конце сентября 2019 года. Начальная стоимость кроссовера в Германии составляет 94 900 евро (6,7 миллиона рублей). До России дорестайлин­говая версия так и не доехала: появится ли в продаже обновлённый SQ7 — пока неизвестно.

Нужен Audi SQ7 в России?

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