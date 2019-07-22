435-сильный Audi SQ7 обновился вслед за базовым кроссовером
Николай Андреев
Вслед за обновлённым Q7 компания Audi представила рестайлинговую версию SQ7. Она сохранила мощную дизельную силовую установку и в остальном получила такие же изменения, что и стандартный кроссовер.
Четырёхлитровый дизельный восьмицилиндровый двигатель по-прежнему развивает 435 л.с. (900 Н·м) и оснащается тремя турбонагнетателями — двумя обычными и одним электрическим, который питается от
48-вольтовойсети. Электронаддув включается на малых оборотах.
Дизель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с механическим дифференциалом типа Torsen. SQ7 разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке
в 250 км/ч.
От обычного Q7 заряженная версия отличается
20-дюймовымиколёсами оригинального дизайна, серебристыми корпусами зеркал заднего вида и квартетом выхлопных патрубков. В остальном SQ7 повторяет обновлённый кроссовер: он получил похожие бамперы, увеличенную решётку радиатора, фары и фонари изменённой формы.
В салоне появились два сенсорных дисплея
(10,1-дюймовыйсверху и 8,6-дюймовыйснизу), с помощью которых можно управлять большинством систем автомобиля. Аналоговую приборку сменила 12,3-дюймоваяцифровая.
В стандартное оснащение SQ7 входят адаптивная пневмоподвеска, усиленные тормоза и рулевое управление с изменяемым передаточным числом. Среди опций — полноуправляемое шасси, электронноуправляемый задний дифференциал и активные электромеханические стабилизаторы с функцией подавления кренов.
В Европе обновлённый Audi SQ7 появится в конце сентября 2019 года. Начальная стоимость кроссовера в Германии составляет 94 900 евро (6,7 миллиона рублей). До России дорестайлинговая версия так и не доехала: появится ли в продаже обновлённый SQ7 — пока неизвестно.