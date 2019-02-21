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Audi SQ5 получил 347-сильный дизель с электрическим наддувом

Новости

Николай Андреев

Компания Audi добавила новую модификацию заряженному кроссоверу SQ5. На нём дебютировал новый дизельный двигатель, который позже получат другие модели марки.

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Трёхлитровый V6 оснащён двумя нагнетателями: обычным двухпоточным турбокомпрессором и электрической турбиной. Последний подключён к семикиловаттному электромотору и за 300 миллисекунд раскручивается до 65 тысяч оборотов в минуту.

Новый дизель дополнен восьмиступенчатым «автоматом» с интегрированным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. Он глушит двигатель на скоростях до 22 км/ч (и до 40 секунд), позволяя рекуперировать до 12 кВт электроэнергии в небольшой литий-ионный аккумулятор. По данным Audi, такой «мягкий гибрид» позволяет экономить до 0,7 литра топлива на 100 километров.

Дизельный двигатель Audi SQ5 выдаёт 347 л.с. (700 Н·м). Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а максимальная скорость традиционно для моделей марки ограничена электроникой на 250 км/ч.

В стандартное оснащение SQ5 входит заниженная на 30 миллиметров подвеска с адаптивными амортизаторами, 20-дюймовые колёсные диски, усиленные тормоза с 375-миллиметровыми передними дисками. За доплату доступны 21-дюймовые колёса и задний активный дифференциал.

Европейские продажи дизельного Audi SQ5 начнутся летом 2019 года. Начальная стоимость в Германии – 67 750 евро (5,04 миллиона рублей).

  • Ранее Audi SQ5 второго поколения предлагался только с бензиновым 3.0 V6 мощностью 354 л.с. (500 Н·м) – он разгоняется до «сотни» за 5,4 секунды.

  • В России стоимость бензинового кроссовера начинается с отметки в 4,68 миллиона рублей.

Заряженный дизельный кроссовер – это...

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