Старые и новые модели Audi сравнили в дрэге

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В конце 1990-х седан Audi S8 был самой крутой моделью марки. Но на что он способен спустя 20 лет? Канал Carwow решил выставить против него новинки немецкого автопроизводителя – хот-хэтч S3 и дизельную четырёхдверку A8. С уверенностью можем сказать, что победит Audi.
Audi S8 первого поколения оснащался бензиновым «атмосферником» 4.2 V8. Автомобиль, участвующий в гонке по прямой, имеет пятиступенчатый «автомат» и развивает 360 лошадиных сил. Под капотом Audi S3 установлена 310-сильная бензиновая двухлитровая «турбочетвёрка» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. A8 в модификации 50 TDI оснащается дизельным 3.0 V6 мощностью 286 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».