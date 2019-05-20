Классический Жук против нового масл-кара – кто победит в дрэге?

Старые и новые модели Audi сравнили в дрэге

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В конце 1990-х седан Audi S8 был самой крутой моделью марки. Но на что он способен спустя 20 лет? Канал Carwow решил выставить против него новинки немецкого автопроизводителя – хот-хэтч S3 и дизельную четырёхдверку A8. С уверенностью можем сказать, что победит Audi.

Check out my video of the new Audi R8 and a world record!- https://www.youtube.com/watch?v=8OQGXhDUJh0 It’s time for a three-way Audi showdown! The S8 D2 was one of the fastest performance cars around back in 2001, but can it still hold its own against the newer S3 and A8 50 TDI?! Mat’s hoping old school will snatch the win, but what do you think will happen? Comment below to let us know! Subscribe to Mat’s Personal Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE

Audi S8 первого поколения оснащался бензиновым «атмосферником» 4.2 V8. Автомобиль, участвующий в гонке по прямой, имеет пятиступенчатый «автомат» и развивает 360 лошадиных сил. Под капотом Audi S3 установлена 310-сильная бензиновая двухлитровая «турбочетвёрка» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. A8 в модификации 50 TDI оснащается дизельным 3.0 V6 мощностью 286 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».

Кто ваш фаворит в этом дрэге?

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