Старые и новые модели Audi сравнили в дрэге

В конце 1990-х седан Audi S8 был самой крутой моделью марки. Но на что он способен спустя 20 лет? Канал Carwow решил выставить против него новинки немецкого автопроизводителя – хот-хэтч S3 и дизельную четырёхдверку A8. С уверенностью можем сказать, что победит Audi.