Audi привезёт в Россию S8 нового поколения
Николай Андреев
Флагманская модель S-линейки Audi — седан S8 — поступит на российский рынок в начале 2020 года. Цены и оснащение модели пока неизвестны.
Новый Audi S8 представили в июле. Седан получил четырёхлитровый битурбированный V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьмиступенчатый «автомат»,
48-вольтовыйстартер-генератор и полный привод с центральным дифференциалом. Из динамических характеристик заявлена только максимальная скорость – она ограничена на 250 км/ч.
В базе у Audi S8 есть полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и адаптивная пневмоподвеска с электромеханическими приводами, которые могут поднимать и опускать отдельно каждое колесо.
Внешне S8 отличается от базового A8 изменёнными бамперами, алюминиевыми накладками на зеркала заднего вида и четырьмя круглыми патрубками выпускной системы. В салоне у «заряженного» седана появились декоративные вставки из карбона с трёхмерным эффектом, а также сиденья с увеличенной боковой поддержкой и
S-логотипами.