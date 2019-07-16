Audi привезёт в Россию S8 нового поколения

Новый Audi S8 представили в июле. Седан получил четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьми­­ступенчатый «автомат», 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод с центральным дифферен­циалом. Из динамических характери­стик заявлена только максимальная скорость – она ограничена на 250 км/ч.

В базе у Audi S8 есть полноуправляемое шасси, активный задний дифферен­циал и адаптивная пневмо­подвеска с электро­механи­ческими приводами, которые могут поднимать и опускать отдельно каждое колесо.