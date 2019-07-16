Mercedes-Benz задумался об отказе от пикапа X-класса

Audi привезёт в Россию S8 нового поколения

Новости

Николай Андреев

Флагманская модель S-линейки Audi — седан S8 — поступит на российский рынок в начале 2020 года. Цены и оснащение модели пока неизвестны.

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  • Новый Audi S8 представили в июле. Седан получил четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьми­­ступенчатый «автомат», 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод с центральным дифферен­циалом. Из динамических характери­стик заявлена только максимальная скорость – она ограничена на 250 км/ч.

  • В базе у Audi S8 есть полноуправляемое шасси, активный задний дифферен­циал и адаптивная пневмо­подвеска с электро­механи­ческими приводами, которые могут поднимать и опускать отдельно каждое колесо.

  • Внешне S8 отличается от базового A8 изменён­ными бамперами, алюминиевыми накладками на зеркала заднего вида и четырьмя круглыми патрубками выпускной системы. В салоне у «заряженного» седана появились декоратив­ные вставки из карбона с трёх­мерным эффектом, а также сиденья с увеличен­ной боковой поддержкой и S-лого­типами.

Audi S8, Mercedes-AMG S63 или BMW M760Li?

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