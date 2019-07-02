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Новый Audi S8: 571 л.с., полный привод и подруливающие задние колёса

Новости

Николай Андреев

Представлен седан Audi S8 четвёртого поколения. В отличие от других S-моделей, которые компания Audi показала в этом году (S4, S5, S6, S7, SQ5 и SQ8), флагманская четырёхдверка получила не дизельный, а бензиновый двигатель.

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  • Под капотом новой Audi S8 установлен четырёхлитровый битурбирован­ный V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м). У предшествен­ника двигатель того же рабочего объёма выдавал 520 л.с. (650 Н·м). Однако у модели прошлого поколения была ещё Plus-версия, мотор которой развивал 605 л.с. (750 Н·м).

  • Полноприводный седан с центральным дифференциалом комплектуется восьми­ступенчатой авто­матической коробкой передач и стартером-генератором, питающимся от 48-вольтовой сети, который помогает ДВС на разгоне и рекуперирует энергию торможений. 

  • Все Audi S8 оснащаются 20-дюймовыми колёсами, полно­управляемым шасси, активным задним дифференциалом и пневмо­подвеской. За доплату предлагаются 21-дюймовые колёсные диски и карбон-керамиче­ские тормозные диски (420 мм спереди и 370 мм сзади).

  • Внешне S8 отличается от стандартного седана изменёнными бамперами, другими накладками на зеркала заднего вида и четырьмя патрубками выпускной системы. В салоне появились спортивные сиденья с S-лого­типами и декоративные вставки из карбона с трёхмерным эффектом.

  • Продажи Audi S8 четвёртого поколения в Европе начнутся до конца 2019 года.

Лучший быстрый седан такого класса — это...

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