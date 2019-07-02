Новый Audi S8: 571 л.с., полный привод и подруливающие задние колёса
Николай Андреев
Под капотом новой Audi S8 установлен четырёхлитровый битурбированный V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м). У предшественника двигатель того же рабочего объёма выдавал 520 л.с. (650 Н·м). Однако у модели прошлого поколения была ещё
Plus-версия,мотор которой развивал 605 л.с. (750 Н·м).
Полноприводный седан с центральным дифференциалом комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и стартером-генератором, питающимся от
48-вольтовойсети, который помогает ДВС на разгоне и рекуперирует энергию торможений.
Все Audi S8 оснащаются 20-дюймовыми колёсами, полноуправляемым шасси, активным задним дифференциалом и пневмоподвеской. За доплату предлагаются
21-дюймовыеколёсные диски и карбон-керамические тормозные диски (420 мм спереди и 370 мм сзади).
Внешне S8 отличается от стандартного седана изменёнными бамперами, другими накладками на зеркала заднего вида и четырьмя патрубками выпускной системы. В салоне появились спортивные сиденья
с S-логотипамии декоративные вставки из карбона с трёхмерным эффектом.
Продажи Audi S8 четвёртого поколения в Европе начнутся до конца 2019 года.