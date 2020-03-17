До России добралась самая дорогая модель Audi
Николай Андреев
Компания Audi начала в России приём заказов на свою самую дорогую модель — седан S8. Он комплектуется битурбированным мотором 4.0 V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом», 48-вольтовым стартер-генератором и постоянным полным приводом. До «сотни» Audi S8 разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена
Новый Audi S8 продаётся только со стандартной колёсной базой — 2998 миллиметров, тогда как у конкурентов самые мощные моторы доступны только для удлинённых вариантов. BMW M760Li с 609-сильным 6.6 V12 ускоряется до
В стандартное оснащение Audi S8 входят 20-дюймовые колёсные диски, полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и активная подвеска с электромеханическими приводами, которые умеют приподнимать и опускать отдельно каждое колесо. Также есть доводчики дверей, камеры кругового обзора, аудиосистема Bang&Olufsen с активным шумоподавлением и кожаная отделка интерьера.
В списке опций значатся, например, 21-дюймовые колёса, карбон-керамические тормозные диски (диаметром 420 миллиметров спереди и 370 мм сзади) и лазерная передняя оптика со 138 светодиодами в каждой фаре.