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До России добралась самая дорогая модель Audi

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Николай Андреев

Компания Audi начала в России приём заказов на свою самую дорогую модель — седан S8. Он комплектуется битурбиро­ванным мотором 4.0 V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьми­ступен­чатым «автоматом», 48-вольтовым стартер-генератором и постоянным полным приводом. До «сотни» Audi S8 разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Новый Audi S8 продаётся только со стандартной колёсной базой — 2998 миллиметров, тогда как у конкурентов самые мощные моторы доступны только для удлинённых вариантов. BMW M760Li с 609-сильным 6.6 V12 ускоряется до 100 км/ч за те же 3,8 секунды и стоит 11 740 000 ₽, а 612-сильному Mercedes-AMG S 63 L с 4.0 V8 требуется на разгон до «сотни» всего 3,5 секунды. Он стоит 11 060 000 ₽.

  • В стандартное оснащение Audi S8 входят 20-дюймовые колёсные диски, полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и активная подвеска с электромеханическими приводами, которые умеют приподнимать и опускать отдельно каждое колесо. Также есть доводчики дверей, камеры кругового обзора, аудиосистема Bang&Olufsen с активным шумоподавлением и кожаная отделка интерьера.

  • В списке опций значатся, например, 21-дюймовые колёса, карбон-керамические тормозные диски (диаметром 420 миллиметров спереди и 370 мм сзади) и лазерная передняя оптика со 138 светодиодами в каждой фаре.

Если нужен быстрый и большой седан, то лучше взять...

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