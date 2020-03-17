До России добралась самая дорогая модель Audi

Компания Audi начала в России приём заказов на свою самую дорогую модель — седан S8. Он комплектуется битурбиро­ванным мотором 4.0 V8 мощностью 571 л.с. (800 Н·м), восьми­ступен­чатым «автоматом», 48-вольтовым стартер-генератором и постоянным полным приводом. До «сотни» Audi S8 разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Новый Audi S8 продаётся только со стандартной колёсной базой — 2998 миллиметров, тогда как у конкурентов самые мощные моторы доступны только для удлинённых вариантов. BMW M760Li с 609-сильным 6.6 V12 ускоряется до 100 км/ч за те же 3,8 секунды и стоит 11 740 000 ₽, а 612-сильному Mercedes-AMG S 63 L с 4.0 V8 требуется на разгон до «сотни» всего 3,5 секунды. Он стоит 11 060 000 ₽.