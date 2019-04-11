Audi S6 и S7 впервые стали дизельными

Бензиновые Audi S6 и S7 оснастят 2,9-литровым V6 мощностью 450 л.с. (600 Н·м) с двумя турбонагнетателями, а также с 48-вольтовой электросетью и компактным электромотором, помогающим на разгоне. Более подробные технические характеристики бензиново-гибридных модификаций появятся позже.

Европейские S6 и S7 оснастили самой мощной версией дизельного V6 3.0 TDI, который дебютировал на кроссовере Audi SQ5 – новый мотор выдаёт 349 л.с. (700 Н·м). В паре с мотором работает восьмиступенчатый «автомат» с интегрированным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой сети. Последний рекуперирует энергию в литий-ионной батарее на торможении и отдаёт её при разгоне. Традиционному турбонаддуву двигателя помогает электрический компрессор с 7-киловаттным моторчиком, который способен быстро раскрутить крыльчатку нагнетателя до 70 тысяч об./мин.

Дизельный седан S6 набирает 100 км/ч за 5 секунд ровно, а универсал S6 Avant и лифтбек S7 Sportback – за 5,1 секунды. Предшественники были быстрее: с бензиновым 4.0 V8 мощностью 450 л.с. (550 Н·м) они проделывали это упражнение за 4,4–4,6 секунды. Максимальная скорость новинок традиционно ограничена на отметке в 250 км/ч.

Все Audi S6 и S7 оснащаются постоянным полным приводом с центральным самоблокирующимся дифференциалом. За доплату доступен активный задний дифференциал. В базе передние тормоза будут с шестипоршневыми суппортами и дисками диаметром 400 миллиметров, сзади установлены диски на 350 мм. А в качестве опции доступны углеродокерамические тормозные диски (400 мм спереди и 370 мм сзади), которые экономят девять килограммов неподрессоренных масс. Диаметр колёс – 20 или 21 дюйм.

Вся заряженная троица получила перенастроенную подвеску с занижением на 20 миллиметров у S6 и на 10 миллиметров у S7. Также все модели обзавелись полноуправляемым шасси, которое прежде было только у седана A8. На малой скорости задние колёса поворачиваются на угол до пяти градусов в направлении, противоположном передним, ради уменьшения радиуса разворота, а на высокой скорости — до двух градусов в том же направлении, для лучшей стабильности.