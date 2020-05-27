Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России c бензиновыми V6

Опционально и для S6, и для S7 Sportback доступны карбон-керами­ческие тормозные диски с красными суппортами, адаптивная пневмо­подвеска, спортивный задний дифферен­циал с парой электронно­управляемых муфт, панорамная крыша, авто­парковщик, доводчик дверей и система ночного видения с распозна­ванием пешеходов.

Для сравнения: седан Mercedes-AMG E 53 с трёх­­литровой рядной «турбо­шестёркой» мощностью 435 л.с. (520 Н·м) стоит 6 150 000 рублей, а аналогичный по технике лифтбек Mercedes-AMG GT 53 — 8 130 000 рублей. Они разгоняются до 100 км/ч за 4,5 секунды. Седаны BMW M550i и M850i Gran Coupe оснащаются 530-сильными 4.4 V8 (750 Н·м), поэтому они заметно быстрее — 3,8 и 3,9 секунды до «сотни» соответ­ственно. BMW просит 6 180 000 рублей за «пятёрку» и 9 150 000 рублей за «восьмёрку».