Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России c бензиновыми V6
Николай Андреев
Компания Audi начала приём заказов в России на S6 и S7 Sportback. В Европе «заряженные» модели оснащаются 349-сильным дизелем 3.0, а к нам приехали бензиновые 450-сильные варианты. Седан Audi S6 стоит минимум
Обе модели в России оснащаются 2,9-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами, 48-вольтовой системой со стартер-генератором и литий-ионной батареей, восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Седан Audi S6 разгоняется до
100 км/чза 4,5 секунды, а Audi S7 Sportback — за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.
В список стандартного оснащения моделей входят аэродинамический обвес с задним диффузором и четырьмя выхлопными патрубками, рулевое управление с переменным передаточным отношением, перенастроенная подвеска с занижением на 20 миллиметров и регулировкой жёсткости, 20-дюймовые колёса, система Audi drive select, спортивные сиденья с отделкой кожей и алькантарой, а также премиальная музыка Bang & Olufsen.
Опционально и для S6, и для S7 Sportback доступны карбон-керамические тормозные диски с красными суппортами, адаптивная пневмоподвеска, спортивный задний дифференциал с парой электронноуправляемых муфт, панорамная крыша, автопарковщик, доводчик дверей и система ночного видения с распознаванием пешеходов.
Для сравнения: седан Mercedes-AMG E 53 с трёхлитровой рядной «турбошестёркой» мощностью 435 л.с. (520 Н·м) стоит 6 150 000 рублей, а аналогичный по технике лифтбек Mercedes-AMG GT 53 — 8 130 000 рублей. Они разгоняются до