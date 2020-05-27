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Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России c бензиновыми V6

Новости

Николай Андреев

Компания Audi начала приём заказов в России на S6 и S7 Sportback. В Европе «заряжен­ные» модели оснащаются 349-сильным дизелем 3.0, а к нам приехали бензиновые 450-сильные варианты. Седан Audi S6 стоит минимум 5 972 000 рублей. За лифтбек S7 Sportback придётся отдать 7 041 000 рублей.

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  • Обе модели в России оснащаются 2,9-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами, 48-вольтовой системой со стартер-генератором и литий-ионной батареей, восьми­ступен­чатым «автоматом» и постоянным полным приводом с самоблоки­рующимся межосевым диффе­ренциалом. Седан Audi S6 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а Audi S7 Sportback — за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

  • В список стандартного оснащения моделей входят аэро­динами­ческий обвес с задним диффузором и четырьмя выхлопными патрубками, рулевое управ­ление с переменным пере­даточным отношением, пере­настроен­ная подвеска с занижением на 20 милли­метров и регулировкой жёсткости, 20-дюймовые колёса, система Audi drive select, спортивные сиденья с отделкой кожей и алькантарой, а также премиальная музыка Bang & Olufsen.

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  • Опционально и для S6, и для S7 Sportback доступны карбон-керами­ческие тормозные диски с красными суппортами, адаптивная пневмо­подвеска, спортивный задний дифферен­циал с парой электронно­управляемых муфт, панорамная крыша, авто­парковщик, доводчик дверей и система ночного видения с распозна­ванием пешеходов.

Для сравнения: седан Mercedes-AMG E 53 с трёх­­литровой рядной «турбо­шестёркой» мощностью 435 л.с. (520 Н·м) стоит 6 150 000 рублей, а аналогичный по технике лифтбек Mercedes-AMG GT 53 — 8 130 000 рублей. Они разгоняются до 100 км/ч за 4,5 секунды. Седаны BMW M550i и M850i Gran Coupe оснащаются 530-сильными 4.4 V8 (750 Н·м), поэтому они заметно быстрее — 3,8 и 3,9 секунды до «сотни» соответ­ственно. BMW просит 6 180 000 рублей за «пятёрку» и 9 150 000 рублей за «восьмёрку».

Какую «заряженную» выбрали бы себе?

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