Бензиновый Audi S6 лишился V8

На смену битурбированному четырёх­литровому мотору V8 пришёл 2,9-литровый V6 мощностью 450 лошади­ных сил. Похожий двигатель ставят на Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Однако на S6 дебюти­ровала его новая версия, в которой к двум турбинам добавили электри­че­ский турбо­нагнетатель.

Электронаддув питается от 48-вольтовой сети и электро­мотора, раскручи­вающего крыльчатку нагнетателя до 70 тысяч об./мин за 250 милли­секунд. Такая система призвана помогать двигателю выдавать максимальную тягу в 600 Н·м практически с холостых оборотов.

Бензиновый двигатель S6 сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с центральным самоблоки­рующимся дифферен­циалом. Как и 450-сильный предшествен­ник, новый седан разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,4 секунды против пяти секунд у дизельной версии. Максимальная скорость у всех одинакова – 250 км/ч.