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Бензиновый Audi S6 лишился V8

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Николай Андреев

Седан Audi S6 нового поколения, который дебютировал весной в европей­ской версии с 349-сильным дизелем, теперь получил бензиновый двигатель, с которым и появится на рынках Северной Америки, Азии и Ближнего Востока.

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  • На смену битурбированному четырёх­литровому мотору V8 пришёл 2,9-литровый V6 мощностью 450 лошади­ных сил. Похожий двигатель ставят на Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Однако на S6 дебюти­ровала его новая версия, в которой к двум турбинам добавили электри­че­ский турбо­нагнетатель.

  • Электронаддув питается от 48-вольтовой сети и электро­мотора, раскручи­вающего крыльчатку нагнетателя до 70 тысяч об./мин за 250 милли­секунд. Такая система призвана помогать двигателю выдавать максимальную тягу в 600 Н·м практически с холостых оборотов.

  • Бензиновый двигатель S6 сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с центральным самоблоки­рующимся дифферен­циалом. Как и 450-сильный предшествен­ник, новый седан разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,4 секунды против пяти секунд у дизельной версии. Максимальная скорость у всех одинакова – 250 км/ч.

  • В остальном новая модификация S6 такая же, как дизельная. Внешне S-версии отличаются от A6 аэродинами­ческим обвесом, заниженной подвеской, алюминиевыми накладками на зеркала заднего вида и четырьмя круглыми патрубками выпускной системы. В салоне – руль с более толстым ободом, сиденья с увеличен­ной боковой поддержкой и тиснением S-логотипа.

В США Audi S6 нового поколения стоит минимум 73 900 долларов (4,67 миллиона рублей). В Европе базовая дизельная версия оценена в 76 500 евро (5,38 миллиона рублей).

С каким мотором вы бы взяли Audi S6?

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