Бензиновый Audi S6 лишился V8
Николай Андреев
Седан Audi S6 нового поколения, который дебютировал весной в европейской версии
На смену битурбированному четырёхлитровому мотору V8 пришёл
2,9-литровый V6мощностью 450 лошадиных сил. Похожий двигатель ставят на Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Однако на S6 дебютировала его новая версия, в которой к двум турбинам добавили электрический турбонагнетатель.
Электронаддув питается от
48-вольтовойсети и электромотора, раскручивающего крыльчатку нагнетателя до 70 тысяч об./минза 250 миллисекунд. Такая система призвана помогать двигателю выдавать максимальную тягу в 600 Н·м практически с холостых оборотов.
Бензиновый двигатель S6 сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с центральным самоблокирующимся дифференциалом. Как и
450-сильныйпредшественник, новый седан разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,4 секунды против пяти секунд у дизельной версии. Максимальная скорость у всех одинакова – 250 км/ч.
В остальном новая модификация S6 такая же, как дизельная. Внешне
S-версииотличаются от A6 аэродинамическим обвесом, заниженной подвеской, алюминиевыми накладками на зеркала заднего вида и четырьмя круглыми патрубками выпускной системы. В салоне – руль с более толстым ободом, сиденья с увеличенной боковой поддержкой и тиснением S-логотипа.
В США Audi S6 нового поколения стоит минимум 73 900 долларов (4,67 миллиона рублей). В Европе базовая дизельная версия оценена в 76 500 евро (5,38 миллиона рублей).