Chevrolet Tracker перешёл на «турботройку», а Trailblazer лишился рамы

Audi S5 больше не бензиновая, а дизельная

Новости

Николай Андреев

Новый трёхлитровый дизель EA897 продолжает появляться под капотами S-моделей Audi. После седана и универсала S6, лифтбека S7 и кроссовера SQ5 таким мотором обзавелись купе и пятидверный лифтбек S5 Sportback – впервые в истории модели.

Audi S5 Sportback
Audi S5 Sportback
1/5
Audi S5 Sportback

  • Речь идёт об агрегате V6 3.0 TDI с электротурбиной, обычным турбокомпрессором с изменяемой геометрией и 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача та же, что и на SQ5 TDI, – 347 л.с. и 700 Н·м (на две лошадиные силы меньше, чем в паре S6/S7).

  • Все электрические помощники двигателя работают от дополнительной 48-вольтовой сети и отдельного литий-ионного аккумулятора на 0,5 кВт∙ч, расположенного под полом багажника. Стартер-генератор отвечает за быстрый запуск двигателя: при торможении система старт-стоп глушит мотор уже на 22 км/ч, а при езде накатом электроника может выключить его на время до 40 секунд.

  • Дизельные Audi S5 оказались медленнее бензиновых аналогов с 354-сильным турбомотором 3.0 TFSI. Купе S5 TDI разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды, а пятидверный Sportback — за 4,9 секунды, тогда как бензиновые модификации проделывают это упражнение за 4,7 секунды. Максимальная скорость у всех версий традиционно ограничена на отметке в 250 км/ч.

  • Новинки оснащены восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом с центральным самоблокирующимся дифференциалом, в обычных условиях делящим тягу в пропорции 40:60. При неравномерном сцеплении с дорогой вперёд может подаваться до 70 процентов, а назад – до 85 процентов тяги. За доплату доступен электронноуправляемый задний дифференциал.

Европейские продажи дизельных купе и лифтбека стартуют в мае, а позже новый мотор примерит и кабриолет. Цена в Германии начинается от 65 300 евро. Бензиновые версии уже исчезли из европейских прайс-листов, однако за пределами Старого Света всё останется по-прежнему: переход на дизель на остальных рынках пока не планируется. 

С каким мотором вы бы взяли Audi S5?

Audi S5 на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение