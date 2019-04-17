Audi S5 больше не бензиновая, а дизельная

Речь идёт об агрегате V6 3.0 TDI с электротурбиной, обычным турбокомпрессором с изменяемой геометрией и 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача та же, что и на SQ5 TDI, – 347 л.с. и 700 Н·м (на две лошадиные силы меньше, чем в паре S6/S7).

Все электрические помощники двигателя работают от дополнительной 48-вольтовой сети и отдельного литий-ионного аккумулятора на 0,5 кВт∙ч, расположенного под полом багажника. Стартер-генератор отвечает за быстрый запуск двигателя: при торможении система старт-стоп глушит мотор уже на 22 км/ч, а при езде накатом электроника может выключить его на время до 40 секунд.

Дизельные Audi S5 оказались медленнее бензиновых аналогов с 354-сильным турбомотором 3.0 TFSI. Купе S5 TDI разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды, а пятидверный Sportback — за 4,9 секунды, тогда как бензиновые модификации проделывают это упражнение за 4,7 секунды. Максимальная скорость у всех версий традиционно ограничена на отметке в 250 км/ч.