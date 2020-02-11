В Москве замечена новая Audi A4

Судя по внешней отделке, в Москве испытывают «заряженную» S-версию модели. На это указывают декор переднего бампера и корпуса боковых зеркал. Пока пред­ставлена только дизельная версия S4 с 347-сильным трёх­литровым двигателем. Она продаётся в Европе. В России же традици­онно S-версии моделей Audi комплекту­ются бензиновыми моторами.