В Москве замечена новая Audi A4
Николай Андреев
Редакторам Журнала Авто.ру удалось сфотографировать в Москве рестайлинговый седан Audi A4, представленный в 2019 году. На машине установлены немецкие номера, приписанные к Ингольштадту — городу, где располагается штаб-квартира бренда.
Судя по внешней отделке, в Москве испытывают «заряженную»
S-версиюмодели. На это указывают декор переднего бампера и корпуса боковых зеркал. Пока представлена только дизельная версия S4 с 347-сильным трёхлитровым двигателем. Она продаётся в Европе. В России же традиционно S-версиимоделей Audi комплектуются бензиновыми моторами.
На нашем рынке продажи обновлённого семейства Audi A4 начнутся в первом квартале 2020 года. Дорестайлинговый седан стоит в России минимум 1 999 000 рублей.