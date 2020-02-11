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В Москве замечена новая Audi A4

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Николай Андреев

Редакторам Журнала Авто.ру удалось сфотографировать в Москве рестайлинговый седан Audi A4, представленный в 2019 году. На машине установ­лены немецкие номера, приписанные к Ингольштадту — городу, где располага­ется штаб-квартира бренда.

  • Судя по внешней отделке, в Москве испытывают «заряженную» S-версию модели. На это указывают декор переднего бампера и корпуса боковых зеркал. Пока пред­ставлена только дизельная версия S4 с 347-сильным трёх­литровым двигателем. Она продаётся в Европе. В России же традици­онно S-версии моделей Audi комплекту­ются бензиновыми моторами.

  • На нашем рынке продажи обновлённого семейства Audi A4 начнутся в первом квартале 2020 года. Дорестайлинговый седан стоит в России минимум 1 999 000 рублей.

Как вам обновлённый Audi A4?

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