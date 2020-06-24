Седан Audi S3 попался шпионам без камуфляжа

S-версия отличается от стандартного седана A3 второго поколения более агрессивным аэродинамическим обвесом, фальшпрорезями между радиаторной решёткой и капотом, а также четырьмя большими патрубками выпускной системы. На фотографиях также можно разглядеть новые кресла с расширенной боковой поддержкой.

Компания Audi раскрыла технические характеристики S3 с одноимённым хэтчбеком ещё зимой, но полноценная премьера пятидверки была отложена. Модель получит двухлитровый бензиновый турбомотор на 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями и полный привод.

Хэтчбек разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды. Максимальную скорость по традиции ограничат на 250 км/ч.