Седан Audi S3 попался шпионам без камуфляжа
Николай Андреев
Возле немецкого автодрома Нюрбургринг фотошпионы заметили седан Audi S3 нового поколения, на котором не было вообще никакого камуфляжа. Снимки опубликовал Motor1.
S-версия отличается от стандартного седана A3 второго поколения более агрессивным аэродинамическим обвесом, фальшпрорезями между радиаторной решёткой и капотом, а также четырьмя большими патрубками выпускной системы. На фотографиях также можно разглядеть новые кресла с расширенной боковой поддержкой.
Компания Audi раскрыла технические характеристики S3 с одноимённым хэтчбеком ещё зимой, но полноценная премьера пятидверки была отложена. Модель получит двухлитровый бензиновый турбомотор на 310 л.с. (400 Н·м), семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод.
Хэтчбек разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды. Максимальную скорость по традиции ограничат на 250 км/ч.
В компании Audi пока хранят молчание по поводу официальной премьеры Audi S3. Возможно, она пройдёт в ближайшее время, если прототипы полностью лишились маскировки.