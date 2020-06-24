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Седан Audi S3 попался шпионам без камуфляжа

Новости

Николай Андреев

Возле немецкого автодрома Нюрбургринг фотошпионы заметили седан Audi S3 нового поколения, на котором не было вообще никакого камуфляжа. Снимки опубликовал Motor1.

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  • S-версия отличается от стандартного седана A3 второго поколения более агрессивным аэродинамическим обвесом, фальшпрорезями между радиаторной решёткой и капотом, а также четырьмя большими патрубками выпускной системы. На фотографиях также можно разглядеть новые кресла с расширенной боковой поддержкой.

  • Компания Audi раскрыла технические характеристики S3 с одноимённым хэтчбеком ещё зимой, но полноценная премьера пятидверки была отложена. Модель получит двухлитровый бензиновый турбомотор на 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями и полный привод.

  • Хэтчбек разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды. Максимальную скорость по традиции ограничат на 250 км/ч.

  • В компании Audi пока хранят молчание по поводу официальной премьеры Audi S3. Возможно, она пройдёт в ближайшее время, если прототипы полностью лишились маскировки.

Как вам внешность седана Audi S3?

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