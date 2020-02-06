Компания Audi официально показала новый S3, но в камуфляже

У пятидверного хэтчбека нет ни одной общей детали с пред­шествен­ником. S-версия дополни­тельно получила аэро­дина­мический обвес, прорези между решёткой радиатора и капотом, а также четыре патрубка выпускной системы.

Хот-хэтч оснащён двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» на 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями (механи­ческая коробка более недоступна) и полным приводом. До «сотни» он разгоня­ется за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. У одного из главных конкурентов S3, 306-сильного хэтчбека Mercedes-AMG A 35, такие же динамические характе­ристики.