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Компания Audi официально показала новый S3, но в камуфляже

Новости

Николай Андреев

Компания Audi опубликовала фотографии прототипа хот-хэтча S3 Sportback четвёртого поколения. На всех изобра­жениях машина раскрашена в чёрно-белые цвета. 

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  • У пятидверного хэтчбека нет ни одной общей детали с пред­шествен­ником. S-версия дополни­тельно получила аэро­дина­мический обвес, прорези между решёткой радиатора и капотом, а также четыре патрубка выпускной системы.

  • Хот-хэтч оснащён двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» на 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями (механи­ческая коробка более недоступна) и полным приводом. До «сотни» он разгоня­ется за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. У одного из главных конкурентов S3, 306-сильного хэтчбека Mercedes-AMG A 35, такие же динамические характе­ристики. 

  • Салон, фотографии которого публиковали фотошпионы, изменился радикальнее. Цифровая приборная панель хэтча окружена массив­ными дефлекторами вентиляции. Посере­дине центральной консоли располо­жится крупный экран мульти­медийки. Под ним находятся кнопочный блок управ­ления климатом и миниатюрный джойстик управ­ления трансмиссией.

Премьера семейства Audi A3/S3 следующего поколения состоится 3 марта. В Европе старт заказов заплани­рован на май, а у дилеров первые хэтчбеки появятся летом.

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