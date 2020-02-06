Компания Audi официально показала новый S3, но в камуфляже
Николай Андреев
Компания Audi опубликовала фотографии прототипа хот-хэтча S3 Sportback четвёртого поколения. На всех изображениях машина раскрашена в чёрно-белые цвета.
У пятидверного хэтчбека нет ни одной общей детали с предшественником.
S-версиядополнительно получила аэродинамический обвес, прорези между решёткой радиатора и капотом, а также четыре патрубка выпускной системы.
Хот-хэтч оснащён двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» на 310 л.с. (400 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями (механическая коробка более недоступна) и полным приводом. До «сотни» он разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на
250 км/ч.У одного из главных конкурентов S3, 306-сильного хэтчбека Mercedes-AMG A 35, такие же динамические характеристики.
Салон, фотографии которого публиковали фотошпионы, изменился радикальнее. Цифровая приборная панель хэтча окружена массивными дефлекторами вентиляции. Посередине центральной консоли расположится крупный экран мультимедийки. Под ним находятся кнопочный блок управления климатом и миниатюрный джойстик управления трансмиссией.
Премьера семейства Audi A3/S3 следующего поколения состоится 3 марта. В Европе старт заказов запланирован на май, а у дилеров первые хэтчбеки появятся летом.