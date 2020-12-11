Почти в 2000 Audi в России нашли дефект в топливной системе. Объявлен отзыв
Кирилл Малышев
Компания Audi отозвала в России для ремонта 1937 автомобилей А4 и А5 последнего поколения (В9), реализованных в 2018–2020 годах. Об этом сообщает сайт Росстандарта.
Из-за отклонений от утверждённой методики в процессе производства может протереться шланг напорной топливной магистрали в моторном отсеке. Сервисменам предписано проверить деталь. При наличии признаков износа её заменят на новую, сделанную с соблюдением технологии.
Список VIN-кодов дефектных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы моделей A4 и A5 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.
В минувшем сентябре компания Audi отозвала в России 16 кроссоверов Q8. На машинах с трёхлитровым бензиновым мотором выявили несоответствие требованиям законодательства по уровню вредных выбросов. Для исправления дефекта требовалось обновление ПО.