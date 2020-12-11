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Почти в 2000 Audi в России нашли дефект в топливной системе. Объявлен отзыв

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Кирилл Малышев

Компания Audi отозвала в России для ремонта 1937 автомо­билей А4 и А5 последнего поколения (В9), реализо­ванных в 2018–2020 годах. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

  • Из-за отклонений от утверждённой методики в процессе произ­водства может протереться шланг напорной топливной маги­страли в моторном отсеке. Сервис­менам пред­писано проверить деталь. При наличии признаков износа её заменят на новую, сделанную с соблюде­нием технологии.

  • Список VIN-кодов дефектных автомо­билей прилагается к сообщению Росстан­дарта. Владельцы моделей A4 и A5 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.

  • В минувшем сентябре компания Audi отозвала в России 16 крос­соверов Q8. На машинах с трёх­литровым бензино­вым мотором выявили несоответ­ствие требо­ваниям законо­датель­ства по уровню вредных выбросов. Для исправ­ления дефекта требовалось обновление ПО.

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