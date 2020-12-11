Почти в 2000 Audi в России нашли дефект в топливной системе. Объявлен отзыв

Из-за отклонений от утверждённой методики в процессе произ­водства может протереться шланг напорной топливной маги­страли в моторном отсеке. Сервис­менам пред­писано проверить деталь. При наличии признаков износа её заменят на новую, сделанную с соблюде­нием технологии.

Список VIN-кодов дефектных автомо­билей прилагается к сообщению Росстан­дарта. Владельцы моделей A4 и A5 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.