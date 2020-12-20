С интересным результатом: в дрэге сравнили Audi RS6 и топовую Tesla Model 3

Спортуниверсал Audi оснащается четырёх­литровым V8 с двумя турбинами, восьми­ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Мощность двигателя составляет 600 л.с. при 800 Нм крутящего момента, чего достаточно модели массой свыше двух тонн для разгона с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

Электрокар Model 3 в этом сравнении был представлен топовой версией Performance. У неё тоже полный привод, а совокупная отдача двух электро­моторов достигает 490 сил и 660 Нм. Tesla легче RS6 более чем на 200 килограммов.

По традиции, британцы провели состязание в прохождении дрэговой 402-метровой дистанции, ускорении с примерно 84 км/ч и синхронном торможении до полной остановки.