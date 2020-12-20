С интересным результатом: в дрэге сравнили Audi RS6 и топовую Tesla Model 3
Михаил Кондратьев
YouTube-канал Carwow провёл сравнение на прямой двух совершенно разных автомобилей. Несмотря на различия между «заряженным» универсалом Audi RS6 с V8 и относительно компактным электрокаром Tesla Model 3, который намного дешевле, они оказались примерно равными «бойцами».
Спортуниверсал Audi оснащается четырёхлитровым V8 с двумя турбинами, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Мощность двигателя составляет 600 л.с. при 800 Нм крутящего момента, чего достаточно модели массой свыше двух тонн для разгона с места до
100 км/чвсего за 3,6 секунды.
Электрокар Model 3 в этом сравнении был представлен топовой версией Performance. У неё тоже полный привод, а совокупная отдача двух электромоторов достигает 490 сил и 660 Нм. Tesla легче RS6 более чем на 200 килограммов.
По традиции, британцы провели состязание в прохождении дрэговой 402-метровой дистанции, ускорении с примерно
84 км/чи синхронном торможении до полной остановки.
В Великобритании «горячий» универсал Audi стоит 94,5 тысячи фунтов стерлингов (9,4 миллиона рублей), а самая доступная модель «Теслы» в версии Performance обойдётся в 56,5 тысячи (5,6 миллиона рублей).