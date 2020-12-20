С молотка пустят почти настоящий фургон «Команды А»

С интересным результатом: в дрэге сравнили Audi RS6 и топовую Tesla Model 3

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Михаил Кондратьев

YouTube-канал Carwow провёл сравнение на прямой двух совер­шенно разных автомо­билей. Несмотря на различия между «заряженным» универсалом Audi RS6 с V8 и относительно компактным электрокаром Tesla Model 3, который намного дешевле, они оказались примерно равными «бойцами».

  • Спортуниверсал Audi оснащается четырёх­литровым V8 с двумя турбинами, восьми­ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Мощность двигателя составляет 600 л.с. при 800 Нм крутящего момента, чего достаточно модели массой свыше двух тонн для разгона с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

  • Электрокар Model 3 в этом сравнении был представлен топовой версией Performance. У неё тоже полный привод, а совокупная отдача двух электро­моторов достигает 490 сил и 660 Нм. Tesla легче RS6 более чем на 200 килограммов.

  • По традиции, британцы провели состязание в прохождении дрэговой 402-метровой дистанции, ускорении с примерно 84 км/ч и синхронном торможении до полной остановки.

  • В Великобритании «горячий» универсал Audi стоит 94,5 тысячи фунтов стерлингов (9,4 миллиона рублей), а самая доступная модель «Теслы» в версии Performance обойдётся в 56,5 тысячи (5,6 миллиона рублей).

Бензин и турбины или электромоторы и батарейки?

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