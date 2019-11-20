Audi представила 600-сильный RS Q8

Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавли­вается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 305 км/ч. Для сравнения: соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, а его максималка равна тем же 305 км/ч .

Двигатель RS Q8 работает в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом» и 48-вольто ­вым стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения и отдаёт её при резких ускорениях. Постоянный полный привод с распреде­лением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси построен на основе механического центрального дифференциала и заднего межколёсного с электронным управлением.

В стандартное оснащение RS Q8 входят 22-дюймо ­вые колёсные диски, пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 90 милли­метров, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси и выпускная система с электронно­управляемыми клапанами. В качестве опций доступны 23-дюймовые колёса и углерод-керамические тормозные диски.