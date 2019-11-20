Audi представила 600-сильный RS Q8
Николай Андреев
Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе
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Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитровым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавливается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до
100 км/чза 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.Для сравнения: соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, а его максималка равна тем же 305 км/ч.
Двигатель RS Q8 работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом»
и 48-вольтовым стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения и отдаёт её при резких ускорениях. Постоянный полный привод с распределением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси построен на основе механического центрального дифференциала и заднего межколёсного с электронным управлением.
В стандартное оснащение RS Q8 входят
22-дюймовые колёсные диски, пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 90 миллиметров, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси и выпускная система с электронноуправляемыми клапанами. В качестве опций доступны 23-дюймовыеколёса и углерод-керамические тормозные диски.
Кроссовер получил традиционные для
RS-версийдетали. К ним относятся агрессивный аэродинамический обвес с опциональными карбоновыми вставками, радиаторная решётка с крупной сеткой и два овальных патрубка выхлопной системы. В салоне — сиденья с увеличенной боковой поддержкой, цифровая панель приборов с новой графикой и руль со скошенным снизу ободом, на котором появилась кнопка RS Mode. С её помощью можно переключать два настраиваемых режима движения под названиями RS1 и RS2.
Продажи Audi RS Q8 начнутся в 2020 году. Стоимость 600-сильного кроссовера пока неизвестна.