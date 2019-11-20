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Audi представила 600-сильный RS Q8

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Николай Андреев

Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе RS-версию модели Q8, которая ещё до дебюта установила рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов. Автомобиль проехал 20,8-кило­метровую Северную петлю за 7 минут 42,253 секунды, что на 7,116 секунды быстрее прежнего рекордсмена — 510-сильного Mercedes-AMG GLC 63 S.

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  • Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавли­вается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 305 км/ч. Для сравнения: соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, а его максималка равна тем же 305 км/ч.

  • Двигатель RS Q8 работает в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом» и 48-вольто­вым стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения и отдаёт её при резких ускорениях. Постоянный полный привод с распреде­лением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси построен на основе механического центрального дифференциала и заднего межколёсного с электронным управлением.

  • В стандартное оснащение RS Q8 входят 22-дюймо­вые колёсные диски, пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 90 милли­метров, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси и выпускная система с электронно­управляемыми клапанами. В качестве опций доступны 23-дюймовые колёса и углерод-керамические тормозные диски.

  • Кроссовер получил традиционные для RS-версий детали. К ним относятся агрессивный аэродина­мический обвес с опциональными карбоновыми вставками, радиаторная решётка с крупной сеткой и два овальных патрубка выхлопной системы. В салоне — сиденья с увеличенной боковой поддержкой, цифровая панель приборов с новой графикой и руль со скошенным снизу ободом, на котором появилась кнопка RS Mode. С её помощью можно переключать два настраиваемых режима движения под названиями RS1 и RS2.

Продажи Audi RS Q8 начнутся в 2020 году. Стоимость 600-сильного кроссовера пока неизвестна.

Audi RS Q8 – самый крутой кроссовер?

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