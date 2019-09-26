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400-сильный кроссовер Audi RS Q3 представлен официально

Новости

Николай Андреев

Компания Audi представила сразу два «заряженных» кроссовера: RS Q3 второго поколения и его купеобразную версию RS Q3 Sportback.

Audi RS Q3
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Audi RS Q3

  • Оба кроссовера получили модернизированный бензиновый пятицилиндровый турбомотор 2.5 мощностью 400 л.с. (480 Н·м) — он устанавливается на модели RS 3 и TT RS. По сравнению с 340-сильным двигателем, которым оснащался «первый» RS Q3, новый агрегат на 26 килограммов легче и на 60 сил мощнее. Как и прежде, «турбопятёрка» сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

  • Динамические характеристики у новых RS Q3 и RS Q3 Sportback идентичны: 4,5 секунды до «сотни» и ограниченные электроникой максимальные 250 км/ч. За доплату ограничитель можно сдвинуть до отметки в 280 км/ч. Предшественник разгонялся до 100 км/ч за 4,8 секунды или за 4,4 секунды в 367-сильной версии performance.

  • Все RS Q3 и RS Q3 Sportback оснащаются спортивной подвеской с уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом, а за доплату предлагается адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Передние стальные тормозные диски (диаметром 375 мм) за доплату можно заменить на 380-миллиметровые углерод-керамические. Сзади всегда будут стальные диски диаметром 310 мм.

Audi RS Q3 Sportback
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Audi RS Q3 Sportback

  • Внешне «заряженные» версии можно отличить по радиаторной решётке с крупной сеткой, другим бамперам, расширенным на 10 мм колёсным аркам и алюминиевым накладкам на зеркала заднего вида и двум овальным патрубкам выхлопной системы. Предлагаемый диаметр колёсных дисков – 20 или 21 дюйм.

  • В салоне – сиденья с увеличенной боковой поддержкой, цифровая панель приборов с новой графикой и руль со скошенным снизу ободом, на котором появилась кнопка RS Mode. С её помощью можно быстро переключаться между двумя настраиваемыми режимами движения под названиями RS1 и RS2.

На европейском рынке Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback начнут продавать до конца 2019 года. Базовая стоимость – 63 500 евро (4,5 миллиона рублей) и 65 000 евро (4,6 миллиона рублей) соответственно.

Обычный или купеобразный?

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