400-сильный кроссовер Audi RS Q3 представлен официально

Оба кроссовера получили модернизированный бензиновый пятицилиндровый турбомотор 2.5 мощностью 400 л.с. (480 Н·м) — он устанавливается на модели RS 3 и TT RS. По сравнению с 340-сильным двигателем, которым оснащался «первый» RS Q3, новый агрегат на 26 килограммов легче и на 60 сил мощнее. Как и прежде, «турбопятёрка» сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

Динамические характеристики у новых RS Q3 и RS Q3 Sportback идентичны: 4,5 секунды до «сотни» и ограниченные электроникой максимальные 250 км/ч. За доплату ограничитель можно сдвинуть до отметки в 280 км/ч. Предшественник разгонялся до 100 км/ч за 4,8 секунды или за 4,4 секунды в 367-сильной версии performance.