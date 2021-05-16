Видео: старые, но очень мощные универсалы Audi, BMW и Mercedes-Benz сравнили на прямой

Автомобили имеют ряд существенных отличий. Так, в E55 AMG установлен 5,4-литровый V8 с механиче­ским нагнетате­лем. Его мощность равна 476 силам и 700 Нм крутящего момента, привод — задний.

У BMW тоже задний привод, но двигатель — атмосферный V10 с 507 л.с. и 520 Нм. При этом он легче Мерседеса (1880 против 1910 килограммов).

И у Audi десятицилиндровый пяти­литровый мотор, однако он оснащён двумя турбинами и выдаёт 579 сил при 650 Нм крутящего момента. Привод у RS6 — полный, а масса больше всех в этой троице (2025 кило­граммов)