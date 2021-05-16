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Видео: старые, но очень мощные универсалы Audi, BMW и Mercedes-Benz сравнили на прямой

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Михаил Кондратьев

YouTube-канал carwow провёл сравнение трёх немолодых, но быстрых универсалов — это Audi RS6 поколения C6, BMW M5 в кузове E61 и Mercedes-Benz E55 AMG (W211), выпускав­шиеся в 2000-х. По традиции, испытания включили в себя традици­онный дрэг и ускорение с хода, а также проверку эффектив­ности тормозов.

  • Автомобили имеют ряд существенных отличий. Так, в E55 AMG установлен 5,4-литровый V8 с механиче­ским нагнетате­лем. Его мощность равна 476 силам и 700 Нм крутящего момента, привод — задний.

  • У BMW тоже задний привод, но двигатель — атмосферный V10 с 507 л.с. и 520 Нм. При этом он легче Мерседеса (1880 против 1910 килограммов).

  • И у Audi десятицилиндровый пяти­литровый мотор, однако он оснащён двумя турбинами и выдаёт 579 сил при 650 Нм крутящего момента. Привод у RS6 — полный, а масса больше всех в этой троице (2025 кило­граммов)

  • Ранее канал сравнивал на прямой четыре поколения Audi RS6, а также «горячие» универсалы Audi S4, BMW M340i и Volvo V60 T8.

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