Видео: старые, но очень мощные универсалы Audi, BMW и Mercedes-Benz сравнили на прямой
Михаил Кондратьев
YouTube-канал carwow провёл сравнение трёх немолодых, но быстрых универсалов — это Audi RS6 поколения C6, BMW M5 в кузове E61 и Mercedes-Benz E55 AMG (W211), выпускавшиеся в
Автомобили имеют ряд существенных отличий. Так, в E55 AMG установлен 5,4-литровый V8 с механическим нагнетателем. Его мощность равна 476 силам и 700 Нм крутящего момента, привод — задний.
У BMW тоже задний привод, но двигатель — атмосферный V10 с 507 л.с. и 520 Нм. При этом он легче Мерседеса (1880 против 1910 килограммов).
И у Audi десятицилиндровый пятилитровый мотор, однако он оснащён двумя турбинами и выдаёт 579 сил при 650 Нм крутящего момента. Привод у RS6 — полный, а масса больше всех в этой троице (2025 килограммов)
Ранее канал сравнивал на прямой четыре поколения Audi RS6, а также «горячие» универсалы Audi S4, BMW M340i и Volvo V60 T8.