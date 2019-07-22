Компания Audi показала прототип седана RS8, который так и не стал серийным
Николай Андреев
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Audi RS8 был построен в 2013 году на базе седана S8 третьего поколения. Прототип получил сетчатую решётку радиатора, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенными колёсными арками, уникальные фары и карбоновые накладки на зеркалах заднего вида.
В салоне — руль с усечённым ободом и вставками из алькантары, контрастная оранжевая прострочка и кнопка запуска двигателя под крышкой (как на Lamborghini), которая находится на месте блока управления мультимедийной системой MMI.
О технических характеристиках таинственного Audi RS8 ничего не сообщается. В 2012 году S8 третьего поколения оснащался четырёхлитровым бензиновым V8 с двумя турбинами мощностью 520 л.с., а в 2015 году дебютировала модификация S8 plus с тем же двигателем, форсированным до 605 лошадиных сил.