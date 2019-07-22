Компания Audi показала прототип седана RS8, который так и не стал серийным

Audi RS8 был построен в 2013 году на базе седана S8 третьего поколе­ния. Прототип получил сетчатую решётку радиа­тора, передний бампер с увеличен­ными воздухо­заборниками, расширен­ными колёсными арками, уникальные фары и карбоно­вые накладки на зеркалах заднего вида.

В салоне — руль с усечённым ободом и вставками из алькантары, контраст­ная оранжевая прострочка и кнопка запуска двига­теля под крышкой (как на Lamborghini), которая находится на месте блока управ­ления мульти­медийной системой MMI.