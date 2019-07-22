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Компания Audi показала прототип седана RS8, который так и не стал серийным

Новости

Николай Андреев

В 2019 году Audi отмечает 25-летие линейки RS-моделей, и в честь этого события на выставке в немецком Неккарзульме компания показала прототип седана RS8, который по неназван­ным причинам так и не попал в серийное производ­ство. Фото­графии уникального автомо­биля опубликовал Audi Forum Neckarsulm.

Audi RS8
Audi RS8
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Audi RS8

  • Audi RS8 был построен в 2013 году на базе седана S8 третьего поколе­ния. Прототип получил сетчатую решётку радиа­тора, передний бампер с увеличен­ными воздухо­заборниками, расширен­ными колёсными арками, уникальные фары и карбоно­вые накладки на зеркалах заднего вида.

  • В салоне — руль с усечённым ободом и вставками из алькантары, контраст­ная оранжевая прострочка и кнопка запуска двига­теля под крышкой (как на Lamborghini), которая находится на месте блока управ­ления мульти­медийной системой MMI.

  • О технических характеристиках таинственного Audi RS8 ничего не сообщается. В 2012 году S8 третьего поколения оснащался четырёх­литровым бензино­вым V8 с двумя турбинами мощностью 520 л.с., а в 2015 году дебюти­ровала модифика­ция S8 plus с тем же двигателем, форсиро­ванным до 605 лошади­ных сил.

Жалеете, что Audi RS8 не стал серийным?

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