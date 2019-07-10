Audi RS 7 превратили в самый быстрый броневик
Николай Андреев
Американская компания AddArmor, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила защищённую версию Audi RS 7. А чтобы лифтбек не потерял в динамике, ему доработали двигатель.
Audi RS 7 защищён по европейскому стандарту B4: автомобиль способен выдержать стрельбу из оружия калибром .44 Magnum. При этом броня утяжелила машину всего на 91 килограмм благодаря использованию не стальных пластин, а более лёгких поликарбонатных материалов, которые применяются и в пуленепробиваемых окнах.
AddArmor оснастили RS 7 системой распыления дымовой завесы и перцового газа, стробоскопами, электрошокерами в дверных ручках, шинами Run-Flat, внешними и внутренними динамиками и микрофонами, бортовыми противогазами, ассистентом обнаружения взрывных устройств, системой ночного видения с круговым обзором и специальными фильтрами для подачи чистого воздуха в салон.
Тюнинг-ателье APR по заказу AddArmor модернизировало четырёхлитровый бензиновый V8 с двумя турбинами: мощность выросла с 605 (700 Н·м) до 771 л.с. (1085 Н·м). В результате бронированный Audi RS 7 разгоняется до 60 миль в час
(97 км/ч)за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.Показатели стандартной модели даже хуже — 3,6 секунды до 97 км/чи 250 км/чмаксималки.
Компания AddArmor уже начала принимать заказы на новинку. Стоимость бронированного Audi RS 7 составляет 205 000 долларов (13,07 миллиона рублей).