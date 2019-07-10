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Audi RS 7 превратили в самый быстрый броневик

Новости

Николай Андреев

Американская компания AddArmor, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила защищённую версию Audi RS 7. А чтобы лифтбек не потерял в динамике, ему доработали двигатель.

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  • Audi RS 7 защищён по европейскому стандарту B4: автомобиль способен выдержать стрельбу из оружия калибром .44 Magnum. При этом броня утяжелила машину всего на 91 кило­грамм благодаря использованию не стальных пластин, а более лёгких поли­карбонатных материалов, которые применяются и в пуле­непробиваемых окнах.

  • AddArmor оснастили RS 7 системой распыления дымовой завесы и перцового газа, стробоскопами, электро­шокерами в дверных ручках, шинами Run-Flat, внешними и внутрен­ними динамиками и микрофонами, бортовыми противогазами, ассистентом обнару­жения взрывных устройств, системой ночного видения с круговым обзором и специальными фильтрами для подачи чистого воздуха в салон.

  • Тюнинг-ателье APR по заказу AddArmor модернизировало четырёх­литровый бензиновый V8 с двумя турбинами: мощность выросла с 605 (700 Н·м) до 771 л.с. (1085 Н·м). В результате брони­рованный Audi RS 7 разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Показатели стандартной модели даже хуже — 3,6 секунды до 97 км/ч и 250 км/ч максималки.

  • Компания AddArmor уже начала принимать заказы на новинку. Стоимость бронированного Audi RS 7 составляет 205 000 долларов (13,07 миллиона рублей).

Что важнее для бронированной машины?

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