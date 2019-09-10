Новый Audi RS 7 Sportback стал ещё мощнее и вместительнее

В базовом оснащении новой RS 7 Sportback положена адаптивная подвеска. В стан­дартном режиме подвески RS на 20 милли­метров ниже обычной A7, а на скоростях более 120 кило­метров в час прижима­ется к земле ещё на 10 милли­метров. Кроме того, кузов можно приподнять относи­тельно стандартного положения на 20 милли­метров для проезда лежачих полицей­ских и крупных неров­ностей. Опци­онально предложат спортивную подвеску RS Sport с более агрессив­ными настройками аморти­заторов и полно­управляемое шасси. Кроме того, у системы выбора режимов движе­ния Audi drive select появились два настраи­ваемых режима под названием RS1 и RS2, которые активи­руются кнопками на рулевом колесе.