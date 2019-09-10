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Новый Audi RS 7 Sportback стал ещё мощнее и вместительнее

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Андрей Шульдешов

Компания Audi представила во Франкфурте новый Audi RS 7 Sportback. Вот главное, что нужно о нём знать.

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  • Четырёхлитровый V8 с двумя турбинами выдаёт 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента – это самая мощная RS7 (а ведь позже пред­ставят и более произво­дительную версию Performance). Двигатель работает в паре с восьми­ступен­чатым автоматом, привод – постоянный полный, с распреде­лением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси, есть механи­ческий межосевой дифферен­циал и активный задний дифференциал.

  • Как у новой Audi RS 6, двигателю помогает 48-вольтовая система со стартер-генератором, который рекупе­рирует энергию торможе­ния, добавляет мощности при резких ускоре­ниях и помогает автомо­билю двигаться накатом с выключен­ным двигателем на протяже­нии 40 секунд при скоростях от 55 до 160 кило­метров в час.

  • Разгон до сотни занимает 3,6 секунды, макси­мальная скорость ограничена на отметке в 250 кило­метров в час. Опцио­нально будут пред­лагать пакеты Dynamic и Dynamic Plus, с которыми максималка вырастает, соответ­ственно, до 280 и 305 кило­метров в час.

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  • Салон изменился по тому же принципу, что и у универ­сала RS 6: цифровая приборка Virtual cockpit с RS-дизайном, на которую можно вывести график пере­грузок или теле­метрию круга, новое поко­ление системы MMI с дисплеем по центру передней панели и сенсор­ный экран управ­ления климатом. Кресла обшиты кожей Nappa с ромбовидной про­строчкой, а за доплату можно выбрать отделку кожей Valcona и вставки из карбона, нату­рального дерева или алюминия.

  • Впервые для Audi RS 7 Sportback предлагают пяти­местную компоновку салона, с полно­ценным диваном второго ряда (вариант с раздельными задними креслами тоже сохранился). Объём багажника состав­ляет 535 литров, а при сложенных креслах второго ряда – 1390 литров. Электро­привод двери багажника – стандарт­ное оснащение, которое за доплату можно дополнить функцией бесконтакт­ного открывания (достаточно провести ногой под задним бампером).

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  • В базовом оснащении новой RS 7 Sportback положена адаптивная подвеска. В стан­дартном режиме подвески RS на 20 милли­метров ниже обычной A7, а на скоростях более 120 кило­метров в час прижима­ется к земле ещё на 10 милли­метров. Кроме того, кузов можно приподнять относи­тельно стандартного положения на 20 милли­метров для проезда лежачих полицей­ских и крупных неров­ностей. Опци­онально предложат спортивную подвеску RS Sport с более агрессив­ными настройками аморти­заторов и полно­управляемое шасси. Кроме того, у системы выбора режимов движе­ния Audi drive select появились два настраи­ваемых режима под названием RS1 и RS2, которые активи­руются кнопками на рулевом колесе.

  • В бортовую электронику RS 7 Sportback зашито более 30 продви­нутых ассистен­тов, в том числе – адаптивный круиз-контроль, система удержа­ния в полосе, ассистент проезда пере­крёстков и камеры кругового обзора.

  • Для автомобиля предложат 13 базовых вариантов окраски, в том числе особые RS-цвета, серый Nardo gray и чёрный Sebring black, а также 21-дюймовые колёсные диски. В числе опций – пять матовых цветов кузова, окраска корпусов боковых зеркал в цвет кузова или под алюминий (в базе они чёрные) и 22-дюймовые колёса.

  • Продажи Audi RS 7 Sportback начнутся в следующем году, цены пока неизвестны.

Какой из супернемцев круче?

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