Новый Audi RS 7 Sportback стал ещё мощнее и вместительнее
Андрей Шульдешов
Компания Audi представила во Франкфурте новый Audi RS 7 Sportback. Вот главное, что нужно о нём знать.
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Четырёхлитровый V8 с двумя турбинами выдаёт 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента – это самая мощная RS7 (а ведь позже представят и более производительную версию Performance). Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод – постоянный полный, с распределением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси, есть механический межосевой дифференциал и активный задний дифференциал.
Как у новой Audi RS 6, двигателю помогает 48-вольтовая система со стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения, добавляет мощности при резких ускорениях и помогает автомобилю двигаться накатом с выключенным двигателем на протяжении 40 секунд при скоростях от 55 до 160 километров в час.
Разгон до сотни занимает 3,6 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Опционально будут предлагать пакеты Dynamic и Dynamic Plus, с которыми максималка вырастает, соответственно, до 280 и 305 километров в час.
Салон изменился по тому же принципу, что и у универсала RS 6: цифровая приборка Virtual cockpit с RS-дизайном, на которую можно вывести график перегрузок или телеметрию круга, новое поколение системы MMI с дисплеем по центру передней панели и сенсорный экран управления климатом. Кресла обшиты кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, а за доплату можно выбрать отделку кожей Valcona и вставки из карбона, натурального дерева или алюминия.
Впервые для Audi RS 7 Sportback предлагают пятиместную компоновку салона, с полноценным диваном второго ряда (вариант с раздельными задними креслами тоже сохранился). Объём багажника составляет 535 литров, а при сложенных креслах второго ряда – 1390 литров. Электропривод двери багажника – стандартное оснащение, которое за доплату можно дополнить функцией бесконтактного открывания (достаточно провести ногой под задним бампером).
В базовом оснащении новой RS 7 Sportback положена адаптивная подвеска. В стандартном режиме подвески RS на 20 миллиметров ниже обычной A7, а на скоростях более 120 километров в час прижимается к земле ещё на 10 миллиметров. Кроме того, кузов можно приподнять относительно стандартного положения на 20 миллиметров для проезда лежачих полицейских и крупных неровностей. Опционально предложат спортивную подвеску RS Sport с более агрессивными настройками амортизаторов и полноуправляемое шасси. Кроме того, у системы выбора режимов движения Audi drive select появились два настраиваемых режима под названием RS1 и RS2, которые активируются кнопками на рулевом колесе.
В бортовую электронику RS 7 Sportback зашито более 30 продвинутых ассистентов, в том числе – адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент проезда перекрёстков и камеры кругового обзора.
Для автомобиля предложат 13 базовых вариантов окраски, в том числе особые RS-цвета, серый Nardo gray и чёрный Sebring black, а также 21-дюймовые колёсные диски. В числе опций – пять матовых цветов кузова, окраска корпусов боковых зеркал в цвет кузова или под алюминий (в базе они чёрные) и 22-дюймовые колёса.
Продажи Audi RS 7 Sportback начнутся в следующем году, цены пока неизвестны.