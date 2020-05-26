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Водитель Audi RS6 разогнался на дороге до 325 км/ч. Теперь его ищет полиция

Новости

Николай Андреев

Полиция британского графства Западный Сассекс объявила в розыск водителя Audi RS6 Avant, который ехал по дороге общего пользо­вания со скоростью 202 мили в час (325 км/ч). При этом владелец универсала снимал всё на видео и рулил одной рукой. Об этом сообщает местный полицейский департамент.

  • Водитель протестировал максимальную скорость своего 605-сильного универсала на шоссе M23 между Гатвиком и Кроули, где скоростной лимит состав­ляет 70 миль в час (113 км/ч). Почти трёх­кратное превыше­ние скорости нарушитель допустил на дороге, которая опустела после введения ограни­чений из-за пандемии коронавируса.

  • Главный инспектор полиции графства Майкл Ходдер назвал это «одним из самых ужасных примеров опасного вождения» и заявил, что для поиска наруши­теля ролик сейчас исследует команда специ­алистов. Если водителя обнаружат, ему грозит тюремное заключение.

Ранее водитель 963-сильного гибридного Ferrari LaFerrari установил на полупустой дороге другой рекорд — 372 км/ч. Он ехал по обычному европейскому шоссе, и полиция не стала его разыскивать.

Надо посадить за такое водителя Audi?

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