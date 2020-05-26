Водитель Audi RS6 разогнался на дороге до 325 км/ч. Теперь его ищет полиция

Полиция британского графства Западный Сассекс объявила в розыск водителя Audi RS6 Avant, который ехал по дороге общего пользо­вания со скоростью 202 мили в час (325 км/ч). При этом владелец универсала снимал всё на видео и рулил одной рукой. Об этом сообщает местный полицейский департамент.