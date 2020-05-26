Водитель Audi RS6 разогнался на дороге до 325 км/ч. Теперь его ищет полиция
Николай Андреев
Полиция британского графства Западный Сассекс объявила в розыск водителя Audi RS6 Avant, который ехал по дороге общего пользования со скоростью 202 мили в час
Водитель протестировал максимальную скорость своего 605-сильного универсала на шоссе M23 между Гатвиком и Кроули, где скоростной лимит составляет 70 миль в час
(113 км/ч).Почти трёхкратное превышение скорости нарушитель допустил на дороге, которая опустела после введения ограничений из-запандемии коронавируса.
Главный инспектор полиции графства Майкл Ходдер назвал это «одним из самых ужасных примеров опасного вождения» и заявил, что для поиска нарушителя ролик сейчас исследует команда специалистов. Если водителя обнаружат, ему грозит тюремное заключение.
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