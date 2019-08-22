Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом

Пять грозных соперников для новейшей Audi RS6 Avant

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Константин Новацкий

Новый масл-универсал Audi RS6 Avant — это новая планка для горячих «сараев»: 600 сил, 3,6 секунды до сотни и 305 километров в час макси­малки, если ослабить электрон­ный ошейник. И в Audi не остано­вятся и вскоре выкатят ещё более злую версию своего «Аванта». А пока вы думаете, нужна ли столь быстрая доставка рассады на дачу, мы прикинем, кто может адекватно соперни­чать с новым Audi. Итак...

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+

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Актуальный спорт-универсал от AMG — считай, един­ствен­ный полностью сим­мет­рич­ный ответ горячей RS6. Кузов-универсал, буйный V8, полный привод и разгон до сотни быстрее четырёх секунд. А дальше — нюансы со знаком «плюс». E 63 S чуть мощнее (его 4-литровый битурбо развивает 612 сил) и чуть быстрее в разгоне до сотни: 3,5 секунды против 3,6 у RS6. Так что старичок, несмотря на возраст, пока рулит.

Кстати, загляните на Авто.ру – тут много E-Class AMG!

Alpina B5 Bi-Turbo

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Пока у BMW напротив пункта «быстрей­ший универ­сал» стоит прочерк, тюнеры из Alpina пугают мир настоящим гипер­сараем. Способен ли Bi-Turbo сразиться с Audi RS6? Вполне! У модели на базе новой 5 серии 4,4-литровый V8 и его мощ­ность состав­ляет 616 лошадиных сил. Крутящий момент — 800 ньютон-метров, а макси­мальная скорость достигает 322 кило­метров в час! Чем не повод дерзить владель­цам Porsche 911 GT3 RS (312 км/ч) или Mercedes-AMG GT R (318 км/ч)? Собственно, Alpina так и делает!

Alpina водятся и в наших краях — смотрите!

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

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Чего-то столь же быстрого, но заводского? Как не вспом­нить Porsche и «универ­сальную» Panamera? 680-сильная версия Sport Turismo тоже умеет ускоряться: разгон с 0 до 100 км/ч у S E-Hybrid займёт не больше 3,4 секунды, а макси­мальная скорость (310 км/ч) на 5 километров в час выше, чем у RS6. При этом сопер­никам есть о чём погово­рить на финише: и Audi, и Porsche оснащены гибрид­ными установками.

Все Panamera — к вашим услугам!

Lamborghini Urus

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Кроссовер в соперники универсалу? Почему бы и нет, если это самый быстрый кроссо­вер на планете! А Urus очень быстрый: 305 км/ч и разгон до первой из этих сотен за 3,6 секунды! Такой — не отстанет! Ну, и багажник у «Уруса» побольше: 616 литров против 565 у Audi…

Кстати, несколько Urus уже есть на Авто.ру

Ferrari GTC4Lusso

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Формально наследник полноприводного FF оста­ётся хэтч­беком или шутинг-брейком, если вы романтик. Но Lusso — быстрый и вмести­тель­ный (по меркам Ferrari), поэтому пусть будет. Как и у Audi, мотор тут рас­по­ло­жен спереди, но на этом сход­ства закан­чи­ва­ются. Движок — сама прелесть Ferrari — 6,3-литровый атмосфер­ный V12 мощ­ностью 690 лошади­ных сил! На разгон до ста кило­метров в час приземи­стая GTC4Lusso тратит.... всего на две деся­тые секунды меньше, чем Audi: 3,4 с против 3,6! Однако с позиции макси­мальной скорости отрыв Ferrari от соперников огромен: 335 кило­метров в час! Что-что, а гонять итальянцы умеют.

Понравился шутинг-брейк Ferrari? Вот – ещё несколько

600 сил в кузове универсал: ещё круто или уже странно?

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