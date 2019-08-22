Пять грозных соперников для новейшей Audi RS6 Avant

Формально наследник полноприводного FF оста­ётся хэтч­беком или шутинг-брейком, если вы романтик. Но Lusso — быстрый и вмести­тель­ный (по меркам Ferrari), поэтому пусть будет. Как и у Audi, мотор тут рас­по­ло­жен спереди, но на этом сход­ства закан­чи­ва­ются. Движок — сама прелесть Ferrari — 6,3-литровый атмосфер­ный V12 мощ­ностью 690 лошади­ных сил! На разгон до ста кило­метров в час приземи­стая GTC4Lusso тратит.... всего на две деся­тые секунды меньше, чем Audi: 3,4 с против 3,6! Однако с позиции макси­мальной скорости отрыв Ferrari от соперников огромен: 335 кило­метров в час! Что-что, а гонять итальянцы умеют.

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