Пять грозных соперников для новейшей Audi RS6 Avant
Константин Новацкий
Новый масл-универсал Audi RS6 Avant — это новая планка для горячих «сараев»: 600 сил, 3,6 секунды до сотни и 305 километров в час максималки, если ослабить электронный ошейник. И в Audi не остановятся и вскоре выкатят ещё более злую версию своего «Аванта». А пока вы думаете, нужна ли столь быстрая доставка рассады на дачу, мы прикинем, кто может адекватно соперничать с новым Audi. Итак...
Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+
Актуальный спорт-универсал от AMG — считай, единственный полностью симметричный ответ горячей RS6. Кузов-универсал, буйный V8, полный привод и разгон до сотни быстрее четырёх секунд. А дальше — нюансы со знаком «плюс».
Кстати, загляните на Авто.ру – тут много E-Class AMG!
Alpina B5 Bi-Turbo
Пока у BMW напротив пункта «быстрейший универсал» стоит прочерк, тюнеры из Alpina пугают мир настоящим гиперсараем. Способен ли
Alpina водятся и в наших краях — смотрите!
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Чего-то столь же быстрого, но заводского? Как не вспомнить Porsche и «универсальную» Panamera? 680-сильная версия Sport Turismo тоже умеет ускоряться: разгон с 0 до
Все Panamera — к вашим услугам!
Lamborghini Urus
Кроссовер в соперники универсалу? Почему бы и нет, если это самый быстрый кроссовер на планете! А Urus очень быстрый:
Кстати, несколько Urus уже есть на Авто.ру
Ferrari GTC4Lusso
Формально наследник полноприводного FF остаётся хэтчбеком или шутинг-брейком, если вы романтик. Но Lusso — быстрый и вместительный (по меркам Ferrari), поэтому пусть будет. Как и у Audi, мотор тут расположен спереди, но на этом сходства заканчиваются. Движок — сама прелесть Ferrari — 6,3-литровый атмосферный V12 мощностью 690 лошадиных сил! На разгон до ста километров в час приземистая GTC4Lusso тратит.... всего на две десятые секунды меньше, чем Audi: 3,4 с против 3,6! Однако с позиции максимальной скорости отрыв Ferrari от соперников огромен: 335 километров в час! Что-что, а гонять итальянцы умеют.