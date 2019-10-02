Audi RS4 получил новую мультимедийку и сохранил мотор Porsche

Обновлённый универсал можно отличить по уменьшен­ной решётке радиатора, над которой появилась дополни­тельная тонкая «ноздря», и по новой оптике. Как и раньше, RS4 на 60 милли­метров шире стандартного универсала.

В салоне с центрального тоннеля исчез блок управ­ления с шайбой, так как универсал обзавёлся новой мульти­медийной системой. Теперь взаимо­действовать с ней можно с помощью голосового управ­ления или через 10,1-дюймовый тачскрин — прежде экран был несенсорным. Помимо этого, у цифровой приборной панели измени­лось оформ­ление.

Под капотом у Audi RS4 Avant стоит 2,9-литровый битурбиро­ванный V6 мощностью 450 л.с. (600 Н·м). Он разгоняет универсал до «сотни» за 4,1 секунды, макси­мальная скорость — 250 км/ч. Двигатель полно­приводного универсала сочетается с восьми­ступенчатой автомати­ческой коробкой передач.