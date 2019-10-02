Audi RS4 получил новую мультимедийку и сохранил мотор Porsche
Николай Андреев
Компания Audi представила обновлённый «заряженный» универсал RS4 Avant. Модель изменилась внешне и получила новую электронику, но, как и прежде, комплектуется наддувным двигателем, который был разработан совместно с Porsche.
Обновлённый универсал можно отличить по уменьшенной решётке радиатора, над которой появилась дополнительная тонкая «ноздря», и по новой оптике. Как и раньше, RS4 на 60 миллиметров шире стандартного универсала.
В салоне с центрального тоннеля исчез блок управления с шайбой, так как универсал обзавёлся новой мультимедийной системой. Теперь взаимодействовать с ней можно с помощью голосового управления или через 10,1-дюймовый тачскрин — прежде экран был несенсорным. Помимо этого, у цифровой приборной панели изменилось оформление.
Под капотом у Audi RS4 Avant стоит 2,9-литровый битурбированный V6 мощностью 450 л.с. (600 Н·м). Он разгоняет универсал до «сотни» за 4,1 секунды, максимальная скорость —
250 км/ч.Двигатель полноприводного универсала сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
За доплату предлагаются адаптивные амортизаторы, активный задний дифференциал и углерод-керамические тормоза. На каждом новом RS4 Avant, помимо трёх стандартных режимов движения (comfort, auto, dynamic), появились индивидуально настраиваемые варианты RS1 и RS2, которые активируются кнопкой RS Mode на руле.
Продажи обновлённого Audi RS4 Avant в Европе начнутся в декабре 2019 года. Стартовая стоимость универсала составляет 81 400 евро (5,8 миллиона рублей).