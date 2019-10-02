Новый папамобиль из пикапа Nissan, хардкорный Haval H9 и другие новости за ночь

Audi RS4 получил новую мультимедийку и сохранил мотор Porsche

Новости

Николай Андреев

Компания Audi представила обновлённый «заряжен­ный» универсал RS4 Avant. Модель измени­лась внешне и получила новую электро­нику, но, как и прежде, комп­лектуется наддувным двигателем, который был раз­работан совместно с Porsche.

1/4

  • Обновлённый универсал можно отличить по уменьшен­ной решётке радиатора, над которой появилась дополни­тельная тонкая «ноздря», и по новой оптике. Как и раньше, RS4 на 60 милли­метров шире стандартного универсала.

  • В салоне с центрального тоннеля исчез блок управ­ления с шайбой, так как универсал обзавёлся новой мульти­медийной системой. Теперь взаимо­действовать с ней можно с помощью голосового управ­ления или через 10,1-дюймовый тачскрин — прежде экран был несенсорным. Помимо этого, у цифровой приборной панели измени­лось оформ­ление.

  • Под капотом у Audi RS4 Avant стоит 2,9-литровый битурбиро­ванный V6 мощностью 450 л.с. (600 Н·м). Он разгоняет универсал до «сотни» за 4,1 секунды, макси­мальная скорость — 250 км/ч. Двигатель полно­приводного универсала сочетается с восьми­ступенчатой автомати­ческой коробкой передач.

  • За доплату предлагаются адаптивные аморти­заторы, активный задний дифферен­циал и углерод-керами­ческие тормоза. На каждом новом RS4 Avant, помимо трёх стандарт­ных режимов движения (comfort, auto, dynamic), появились индиви­дуально настраи­ваемые варианты RS1 и RS2, которые активи­руются кнопкой RS Mode на руле.

Продажи обновлённого Audi RS4 Avant в Европе начнутся в декабре 2019 года. Стартовая стоимость универсала составляет 81 400 евро (5,8 миллиона рублей).

Стоило дорабатывать двигатель Audi RS 4 Avant?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение