Династия: тест Audi RS4 Avant – «сарая» с мотором от Porsche. Опять

В первой половине девяностых Audi была довольно заурядной компанией. В смысле, уже была и еще ею оставалась. Раллийные кубки понемногу покрывались пылью, следующие спортивные успехи придут еще не скоро, а актуальная модельная линейка казалась такой же эмоциональной, как бочка с селёдкой. Буквально.

Окей, вместо «селёдки», то есть Audi 100 серии С3, уже выпускалась машина следующего поколения, но «бочка» – младшая Audi 80 – еще оставалась на конвейере. По сути, на этом ассортимент ингольштадтской марки и заканчивался, если не считать купе и кабриолет на базе всё той же «восьмидесятки». Скажете, что у конкурентов ситуация была схожей – и окажетесь правы и неправы одновременно. Ведь Mercedes-Benz к тому моменту начал пожинать первые AMG-плоды, а BMW M5 и M3 уже не просто были, но даже успели сменить поколения. А «зажигалки» с четырьмя кольцами на решетке радиатора всё продолжали пылиться в архивах восьмидесятых.

