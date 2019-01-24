Династия: тест Audi RS4 Avant – «сарая» с мотором от Porsche. Опять
Александр Мирошкин
В первой половине девяностых Audi была довольно заурядной компанией. В смысле, уже была и еще ею оставалась. Раллийные кубки понемногу покрывались пылью, следующие спортивные успехи придут еще не скоро, а актуальная модельная линейка казалась такой же эмоциональной, как бочка с селёдкой. Буквально.
Окей, вместо «селёдки», то есть Audi 100 серии С3, уже выпускалась машина следующего поколения, но «бочка» – младшая Audi 80 – еще оставалась на конвейере. По сути, на этом ассортимент ингольштадтской марки и заканчивался, если не считать купе и кабриолет на базе всё той же «восьмидесятки». Скажете, что у конкурентов ситуация была схожей – и окажетесь правы и неправы одновременно. Ведь Mercedes-Benz к тому моменту начал пожинать первые AMG-плоды, а BMW M5 и M3 уже не просто были, но даже успели сменить поколения. А «зажигалки» с четырьмя кольцами на решетке радиатора всё продолжали пылиться в архивах восьмидесятых.
Марка Audi тех лет имела все шансы превратиться во что-то вроде «Опеля», если бы у руля не стоял экстравагантный Фердинанд Пих – внук того-самого-Фердинанда-Порше и человек, который позже запустит в производство безумный, разорительный, нелогичный, но запредельно крутой Bugatti Veyron, самый быстрый автомобиль на планете.
Чтобы не отставать от конкурентов, Пих решил построить «зажигалку» для Audi, но, так как главные инженерные силы на тот момент были сосредоточены на разработке A4, A6 и A8, спроектировать нескучную машину попросили ребят из Porsche. Только в Цуффенхаузен почему-то поехал не седан, а универсал Audi 80.
А как еще заявить, что ты не опоздал, а просто очень долго готовил нечто особенное? Ведь заряженных «сараев» тогда не делал никто.
Не исключено, что к идее такой машины скептически относились даже некоторые топ-менеджеры Audi, но результат себя оправдал. Выкинув едва ли не половину прибывшего машинокомплекта, в Porsche намешали забористый коктейль с компонентами от 964-го и 968-го, с 315-сильной «турбопятёркой» под капотом, механикой и полным приводом. Получившееся чудо назвали Audi RS2.
Только представьте: 5,4 секунды до сотни, 262 километра в час. Эта тачка была почти такой же быстрой, как Ferrari 456! Но куда важнее другое: экстравагантный и неочевидный шаг не просто не оказался провалом – это была революция! Сродни внедрению полного привода quattro: мгновенный восторг общественности, рыночный успех, увеличение запланированных тиражей и появление целого сегмента автоиндустрии. Пускай маленького, но сегмента!
Теперь, когда речь заходит о быстрых Audi, в голове всплывает образ сарая на огромных колесах, с овальным патрубками выхлопа и обвесом в стиле DTM. Скорее всего, ваше воображение рисует RS6, но эта машина пишет собственную историю где-то на краю территории суперкаров. А прямой преемник универсала из 1994-го – вот он, RS4 Avant. Который недавно сменил поколение и, кажется, решил вернуться к своим корням.
Нет, тормоза, зеркала и колеса здесь уже не от Porsche. За последнюю четверть века Audi научилась неплохо делать их самостоятельно. Зато Ингольштадт и Цуффенхаузен вместе работали над мотором – 2,9-литровым V6 с двумя турбинами, стоящими в развале блока. Дебютировал этот двигатель на Porsche Panamera второго поколения и развивал 440 л.с. и 550 Нм момента.
Но для RS4 Avant агрегат еще немного раскачали – до 450 сил и 600 Нм момента. На этом сходства с «Панамерой» заканчиваются. Потому что у Audi наддувная «шестёрка» дружит с гидромеханическим восьмидиапазонным автоматом и постоянным полным приводом с несимметричным межосевым дифференциалом, а у Porsche – робот с двумя сцеплениями и электронная муфта подключения передних колес.
Получается, что общего у RS4 Avant с автомобилями Porsche значительно меньше, чем было у RS2. Но больше, чем у RS4 трёх предыдущих поколений вместе взятых – и в этом, если постараться, можно увидеть какой-нибудь символизм.
Как и её предшественники, эта «эрэска» происходит от обычной A4 Avant, с дебюта которой прошло целых четыре года. Поэтому интерьер теплый аналоговый, а не продвинутый цифровой, как на современных Audi. Блок климата – кнопки и крутилки, экран мультимедийки не сенсорный и заставляет обращаться к старенькой шайбе и качающимся тумблерам быстрого доступа.
Не думал, что когда-нибудь скажу это, но сенсорные экраны у последней A7 – лучше. И удобнее.
На втором ряду неожиданно просторно, особенно в контексте машины мощностью под 500 сил. Да, это не А8 и даже не А6, но двое взрослых смогут легко выдержать продолжительную поездку. А багажник?
505 литров, полный набор крючков, сдвижная перегородка для фиксации вещей… Есть даже багажная сетка, отделяющая отсек от салона, если вам вдруг взбредет загрузиться под крышу.
«И где же тут спорт?!», – спросите вы. Спокойно! Несмотря на чудеса практичности и устаревающую архитектуру интерьера, его тут завались.
Вместо обычной круглой баранки на RS4 Avant ставят подрезанную снизу, а за доплату её ещё и обтянут замшей. Выглядит потрясно, но... Тестовая машина проехала чуть больше 3000 километров, а замша уже местами затерлась и выглядит не так богато, как должна. Да и сам руль, на мой вкус, тонковат и костляв.
Все декоративные вставки внутри – карбоновые, а вместо обычных (и очень неплохих) кресел здесь стоят почти гоночные ковши с массивной боковой поддержкой, встроенными в спинки подголовниками и обилием регулировок.
В машине с 505-литровым багажником и местом для пары-тройки человек сзади принято рассуждать о плавности хода, шумо- и виброизоляции, расходе топлива. И я это тоже обязательно сделаю, но попозже. А пока – только мотор!
Ведь он бесподобен!
Я никак не могу уловить момент, когда начинает приходить тяга, и когда она выходит на пиковые значения. Потому что её навалом всегда! Турбояма? Это какое-то комедийное шоу?
Стрелка виртуального тахометра настолько быстро взлетает вверх, что еще немного – и процессор начнет отрисовывать ее с «тормозами». 4,1 секунды до сотни – это быстро на чем угодно, а на пятиместном универсале – вообще невероятно!
Еще больше поражает неутомимость этого мотора. Понятно, что 450-сильная 1780-килограммовая машина (252 силы на тонну) в рамках городских скоростей ускоряется одинаково безапелляционно что с места, что ходом. Но RS4 Avant с той же неистовостью набирает скорость, когда уже едешь на границе лишения прав и рассудка.
И всё это – в самом спокойном и комфортном режиме.
А потом включаешь режим dynamic – и «эрэска» превращается в одержимого на сеансе у экзорциста. Она больше не разгоняется, она телепортируется от любого прикосновения к газу и на любой скорости. Салон наполняется густым баритоном мотора, а коробка вколачивает каждую следующую передачу с такой яростью, что свежие пломбы могут высыпаться при переходе со второй на третью. Хотя во всех остальных режимах «автомат» деликатно плавный, но такой же безукоризненно быстрый.
И спокойствие «эрэски» на любой скорости восхищает. Подо мной – взлётная полоса бывшего аэродрома Быково, выложенная холодными бетонными плитами, припорошенными снегом. Раз стык, два стык, три стык, – но RS4 просто чешет прямо, время от времени подмигивая лампочкой системы стабилизации.
И знаете: когда на скорости 180 километров в час на приборке начинает что-то моргать, жутко почти так же, как от скрипа двери среди ночи в пустой квартире. Но это не конец. Для тех, кто хочет получить от жизни все, страхующую электронику на Audi RS4 можно выключить полностью. Нет-нет, вы не поняли. П-О-Л-Н-О-С-Т-Ь-Ю!
И тогда под сброс газа «эрэска» радостно уходит в занос – и еще радостнее его развивает, если надавить правую педаль поглубже. Причем этим «вкл/выкл» работа правой ноги, по сути, и ограничивается: контролируешь траекторию по большей части рулем, причем в совсем небольших углах. Один раз поймав занос, RS4 готова его продолжать сколько угодно, но, преимущественно, на прямых колесах.
Эта машина не столько про глубокие, сколько про полезные скольжения. И в этом есть свой кайф: поначалу думаешь, что хитрый дифф, распределяющий тягу между осями, крадет интерес, выполняя половину работы за водителя. А потом видишь скорость, на которой все это происходит – и уже благодаришь немцев за то, что вместе с половиной работы они забрали и половину шансов больно ошибиться.
Если RS4 едет боком, она делает это ОЧЕНЬ быстро!
Надоело скользить? Каким бы глубоким ни был занос, машина из него вылезет и моментально свалит за горизонт: достаточно одного корректирующего движения рулём.
Жаль только, что руль у «эрэски» такой же безжизненный, как у любой другой Audi. Сами реакции молниеносные и точные, но усилие на баранке пресное, а обратной связи у нее не больше, чем правды в новостях по телевизору.
Такая настройка смазывает впечатление от прекрасно сбалансированного, понятного и комфортного шасси. Угу – оно еще и комфортное. Подвеска RS4, несмотря на более жесткие пружины и амортизаторы, а также минус три сантиметра дорожного просвета и опциональные 20-дюймовые колеса, удивительно уверенно справляется с кочками и лежачими полицейскими.
«Ну, нет. Вот с этим тачка точно не справится...», – думаешь ты, подъезжая к очередному дефекту, но она даже не кашляет. Правда, при условии, что впереди не яма или выбоина: на отбой подвеска RS4 груба и неэффективна.
Audi RS4 Avant – машина, послевкусие от которой круче, чем первое впечатление. Сначала она забивает все рецепторы необузданным мотором и феноменальной динамикой, а потом неприятно горчит старым интерьером и мертвым рулем. И тут главное – перетерпеть.
Потому что помимо не очень современной мультимедийки, внутри «эрэски» прячутся классные кресла и почти гоночный руль, а за безжизненной баранкой скрывается точное, классное и неожиданно комфортное шасси.
Ну а полный букет раскрывается, когда понимаешь, что с этой машиной не нужно идти на компромиссы. Она действительно способна вместить почти всё и всех, что вам когда-либо понадобится перевезти. И перевезёт всё это так быстро, что пассажиры даже не успеют вспомнить о том, что в дороге хотели вздремнуть.
Какой должна быть идеальная «заряженная» машина?
Комплектация2.9 AT (450 л.с.) 4WD
Двигатель2.9 / 450 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовУниверсал 5 дв.
Расход топлива8.8
Разгон до 100 км/ч4.1
Цена, ₽5 375 000