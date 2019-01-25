В сеть попал график всех премьер Audi на 2019 год

Модели, которые начнут продавать в Европе в первом квартале 2019 года, уже рассекречены. Это первый серийный электрокроссовер фирмы e-tron, заряженный кроссовер SQ2 и обновлённые версии спортивных моделей – TT и R8.

Во втором квартале, помимо уже известного лифтбэка RS5 Sportback, появятся вседорожный универсал A6 Allroad и обновлённое купе TT RS.

Главной премьерой третьего квартала станет купеобразный кроссовер Q4. Тогда же обещают премьеру второго поколения заряженного лифтбэка RS7, рестайлинговые модели A4 и Q7, а также гибридные модификации Audi A7 и Q5 e-tron.