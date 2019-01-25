Tesla заступила на службу в полицию Калифорнии – с кенгурятником и мигалками

В сеть попал график всех премьер Audi на 2019 год

Новости

Во время испанской премьеры кроссовера Q3 компания Audi рассекретила информацию о новинках, которые появятся в продаже в 2019 году. Фотографию слайда презентации удалось получить изданию Periodismo del Motor.

  • Модели, которые начнут продавать в Европе в первом квартале 2019 года, уже рассекречены. Это первый серийный электрокроссовер фирмы e-tron, заряженный кроссовер SQ2 и обновлённые версии спортивных моделей – TT и R8.

  • Во втором квартале, помимо уже известного лифтбэка RS5 Sportback, появятся вседорожный универсал A6 Allroad и обновлённое купе TT RS.

  • Главной премьерой третьего квартала станет купеобразный кроссовер Q4. Тогда же обещают премьеру второго поколения заряженного лифтбэка RS7, рестайлинговые модели A4 и Q7, а также гибридные модификации Audi A7 и Q5 e-tron.

  • В конце года Audi порадует электромобилем e-tron Sportback, RS-версиями моделей Q3 и A6, гибридным седаном A8, а также хэтчбеком A3 четвёртого поколения.

Будете ждать новинки от Audi?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение