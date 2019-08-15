Битва двух Audi в дрэге: старая R8 против нового TTS

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Старые и новые модели Audi сравнили в дрэге
Как ускоряется дрэгстер: сумасшедший разгон сняли от первого лица
Николай Андреев
Канал Carwow решил наглядно оценить прогресс «заряженных» моделей Audi за последние 10 лет. Для этого на гонку по прямой выставили среднемоторное купе R8 первого поколения с атмосферным 4.2 V8 мощностью 420 л.с. и новенький 306-сильный родстер TTS, оснащённый двухлитровым турбомотором. Оба автомобиля с полным приводом, но у R8 — шестиступенчатая «механика», а у TTS — шустрый семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Кто же победит?!