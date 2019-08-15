Как ускоряется дрэгстер: сумасшедший разгон сняли от первого лица

Битва двух Audi в дрэге: старая R8 против нового TTS

Видео

Николай Андреев

Канал Carwow решил наглядно оценить прогресс «заряженных» моделей Audi за последние 10 лет. Для этого на гонку по прямой выставили средне­моторное купе R8 первого поколе­ния с атмосфер­ным 4.2 V8 мощностью 420 л.с. и новенький 306-сильный родстер TTS, оснащённый двух­литровым турбо­мотором. Оба автомо­биля с полным приводом, но у R8 — шести­ступенчатая «механика», а у TTS — шустрый семи­ступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Кто же победит?!

It’s time for a new Audi vs old Audi drag race! We’ve brought in the original V8 R8 from 2008 and it’s lining up against the all-new TTS roadster. The TTS is packing 2.0-litre turbocharged engine with 306hp, while the R8 has a 4.2-litre V8 and 422hp! So will the original Audi supercar still have what it takes? Join Mat to find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES

Какую из этих моделей выбрали бы себе?

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