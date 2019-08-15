Битва двух Audi в дрэге: старая R8 против нового TTS

Канал Carwow решил наглядно оценить прогресс «заряженных» моделей Audi за последние 10 лет. Для этого на гонку по прямой выставили средне­моторное купе R8 первого поколе­ния с атмосфер­ным 4.2 V8 мощностью 420 л.с. и новенький 306-сильный родстер TTS, оснащённый двух­литровым турбо­мотором. Оба автомо­биля с полным приводом, но у R8 — шести­ступенчатая «механика», а у TTS — шустрый семи­ступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Кто же победит?!