Audi R8 удешевили на стоимость Audi A1

Компания Audi вернула среднемоторному суперкару R8 модификацию с задним приводом. Раньше она предлагалась только как спецверсия RWS с тиражом в 999 экземпляров, а для нового исполнения RWD никаких ограничений нет.

Купе Audi R8 RWD в Германии стоит от 144 000 евро (10,2 миллиона рублей), а родстер Spyder – от 157 000 евро (11,1 миллиона рублей). Это на 22 000 евро меньше (1,55 миллиона рублей) стоимости полноприводного R8 – на эту разницу в цене можно купить кросс-хэтч Audi A1 citycarver.