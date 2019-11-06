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Audi R8 удешевили на стоимость Audi A1

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Николай Андреев

Компания Audi вернула среднемоторному суперкару R8 модификацию с задним приводом. Раньше она предлагалась только как спецверсия RWS с тиражом в 999 экземпляров, а для нового исполнения RWD никаких ограничений нет.

Купе Audi R8 RWD в Германии стоит от 144 000 евро (10,2 миллиона рублей), а родстер Spyder – от 157 000 евро (11,1 миллиона рублей). Это на 22 000 евро меньше (1,55 миллиона рублей) стоимости полноприводного R8 – на эту разницу в цене можно купить кросс-хэтч Audi A1 citycarver.

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  • Заднеприводный Audi R8 оснащается 5,2-литровым атмосферным V10 с отдачей в 540 л.с. (540 Н·м). Вся мощность передаётся на задние колёса с помощью семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и механического самоблока. После удаления полного привода купе стало легче на 65 кило­граммов (снаряжённая масса снизилась до 1595 кило­граммов), а родстер – на 55 кило­граммов (до 1695).

  • Купе Audi R8 RWD разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и имеет максимальную скорость в 320 км/ч. Показатели открытой версии – 3,8 секунды и 318 км/ч соответ­ственно. Базовый полноприводный R8 форсирован до 570 сил, поэтому ускоряется до «сотни» за 3,4 секунды (родстер за 3,5 секунды), а его максималка составляет 324 км/ч (322 км/ч у версии Spyder).

В продажу купе и родстер Audi R8 RWD с задним приводом поступят в начале 2020 года.

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