Фотограф разобрал суперкар на тысячи кусочков ради очень красивого постера

Всю заднюю часть автомобиля, включая двигатель, электрику, систему охлаждения и коробку передач, разобрали до последнего болтика, все детали тщательно отмыли (машина ездила где-то по пустынной Неваде, и в деталях было много песка), потом каждый элемент сфотографировали отдельно и скомпоновали все снимки в один.

Композиция приурочена к 10-летию модели Audi R8 с двигателем V10. А вот здесь можно приобрести постер с готовой фотографией. Он стоит 24 доллара и 95 центов (чуть больше 1600 рублей).