Фотограф разобрал суперкар на тысячи кусочков ради очень красивого постера
Андрей Шульдешов
Фотограф Фабиан Офнер из Швейцарии знаменит своими «взорванными» и до безумия детализированными фотографиями автомобилей. Одна часть машины предстаёт на его снимках в целом виде, а вторая – словно взрывается, разлетаясь на мельчайшие детали. Начав с масштабных моделей, Офнер перешёл на настоящие суперкары: сначала он работал с Lamborghini Miura, а теперь «взорвал» суперкар Audi R8.
Всю заднюю часть автомобиля, включая двигатель, электрику, систему охлаждения и коробку передач, разобрали до последнего болтика, все детали тщательно отмыли (машина ездила где-то по пустынной Неваде, и в деталях было много песка), потом каждый элемент сфотографировали отдельно и скомпоновали все снимки в один.
Композиция приурочена к 10-летию модели Audi R8 с двигателем V10. А вот здесь можно приобрести постер с готовой фотографией. Он стоит 24 доллара и 95 центов (чуть больше 1600 рублей).
До этого Оффнер аналогичным образом работал с классической Lamborghini Miura. Посмотрите, как выглядел процесс создания снимка: