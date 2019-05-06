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Фотограф разобрал суперкар на тысячи кусочков ради очень красивого постера

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Андрей Шульдешов

Фотограф Фабиан Офнер из Швейцарии знаменит своими «взорванными» и до безумия детализированными фотографиями автомобилей. Одна часть машины предстаёт на его снимках в целом виде, а вторая – словно взрывается, разлетаясь на мельчайшие детали. Начав с масштабных моделей, Офнер перешёл на настоящие суперкары: сначала он работал с Lamborghini Miura, а теперь «взорвал» суперкар Audi R8.

To celebrate our 10 year anniversary of the V10 engine in the Audi R8, we commissioned artist Fabian Oefner to build our slowest piece of art. Own the poster: http://audi.us/R8Poster Connect with us: Subscribe to our YouTube channel: http://audi.us/YouTube Like us on Facebook: http://audi.us/Facebook Follow us on Twitter: http://audi.us/Twitter Follow us on Instagram: http://audi.us/Instagram About Audi: Advanced technology has always been at the very heart of Audi DNA. We have set a standard of excellence with a number of automotive firsts: implementing quattro all-wheel drive in a luxury sedan, introducing lightweight aluminum chassis construction and utilizing LED headlights in production vehicles. Progress is in every decision we make, every technology we invent, every vehicle we build. It’s our past and our future. Our reputation on the road has been amplified by a near-century long record of dominance in Motorsports. Since the 1930s in the days of the silver arrows, Audi has consistently advanced the world of racing through revolutionary technologies, including the legendary Audi 5 cylinder engine and quattro all-wheel drive. Today, our motorsport program consists of Formula E, DTM and World RX. Our North American customer racing program competes in the IMSA WeatherTech SportsCar Championship and Continental Tire SportsCar Challenge with additional teams participating in the Pirelli World Challenge and Touring Car Racing. Audi of America, Inc. and its U.S. dealers offer a full line of German-engineered luxury cars and SUVs. Visit http://www.audiusa.com for more information regarding Audi vehicles and business topics. This is the official YouTube channel for Audi of America, Inc. (“Audi”). All videos, images and content contained herein are the sole property of Audi. You may not download, copy, reproduce, or otherwise exploit any of these materials without the expressed written consent of Audi. If you would like to share videos on this channel, Audi invites you to use the YouTube share, embed, and/or email options.

Всю заднюю часть автомобиля, включая двигатель, электрику, систему охлаждения и коробку передач, разобрали до последнего болтика, все детали тщательно отмыли (машина ездила где-то по пустынной Неваде, и в деталях было много песка), потом каждый элемент сфотографировали отдельно и скомпоновали все снимки в один.

Композиция приурочена к 10-летию модели Audi R8 с двигателем V10. А вот здесь можно приобрести постер с готовой фотографией. Он стоит 24 доллара и 95 центов (чуть больше 1600 рублей).

До этого Оффнер аналогичным образом работал с классической Lamborghini Miura. Посмотрите, как выглядел процесс создания снимка:

Artist Fabian Oefner came to Sant’Agata Bolognese and created one of his great piece of art using Lamborghini Miura, getting into the entirety of a masterpiece. The result is “Disintegrating X Lamborghini Miura”, an immersive experience inside the parts that make up our legendary Super Sports Car. Read more: https://lam.bo/LamborghiniMiura_Disintegrating_YT Join the conversation with #Lamborghini and never miss a post on http://www.lamborghini.social

Результат стоил таких усилий?

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