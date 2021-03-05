В России на ремонт отозвали автомобили Audi

По информации ведомства, выявлено «отклонение в процессе производ­ства, из-за которого может быть нарушена работо­способность функции аварийного вызова». Сервисмены проверят, как функционирует ЭРА-ГЛОНАСС, и, если потребуется, проведут ремонт.

Список VIN-кодов дефектных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы кроссоверов Q3 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.