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В России на ремонт отозвали автомобили Audi

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Кирилл Малышев

Компания Audi отзывает проданные в России кроссоверы Q3 последнего поколения из-за проблем в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Как информирует сайт Росстандарта, это 238 машин, проданных в этом и прошлом году.

  • По информации ведомства, выявлено «отклонение в процессе производ­ства, из-за которого может быть нарушена работо­способность функции аварийного вызова». Сервисмены проверят, как функционирует ЭРА-ГЛОНАСС, и, если потребуется, проведут ремонт.

  • Список VIN-кодов дефектных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы кроссоверов Q3 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.

  • В прошлый раз Audi отзывала в России для ремонта 1937 автомо­билей А4 и А5 последнего поколения (В9), реализо­ванных в 2018–2020 годах. На них может протереться шланг напорной топливной маги­страли в моторном отсеке, что чревато пожаром.

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