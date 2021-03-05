В России на ремонт отозвали автомобили Audi
Кирилл Малышев
Компания Audi отзывает проданные в России кроссоверы Q3 последнего поколения из-за проблем в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Как информирует сайт Росстандарта, это 238 машин, проданных в этом и прошлом году.
По информации ведомства, выявлено «отклонение в процессе производства, из-за которого может быть нарушена работоспособность функции аварийного вызова». Сервисмены проверят, как функционирует ЭРА-ГЛОНАСС, и, если потребуется, проведут ремонт.
Список VIN-кодов дефектных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы кроссоверов Q3 также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер письмом или по телефону.
В прошлый раз Audi отзывала в России для ремонта 1937 автомобилей А4 и А5 последнего поколения (В9), реализованных в 2018–2020 годах. На них может протереться шланг напорной топливной магистрали в моторном отсеке, что чревато пожаром.