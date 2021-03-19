У Audi появится кроссовер Q6: он будет электрическим
Дмитрий Елизаров
Компания Audi уже в 2022 году планирует заполнить новой моделью нишу между компактным кроссовером Q4 и электрическим первенцем e-tron. Как сообщает AutoExpress, новинку назовут Q6, а построят её на той же платформе, на которой будет основана и будущая электроверсия Porsche Macan.
Намерение выпустить новый батарейный кроссовер в 2022 году изданию подтвердил глава Audi Маркус Дюсманн. По его словам, базой для Audi Q6 станет платформа PPE — Premium Platform Electric, разработанная совместными усилиями инженеров Audi и Porsche, а сам Q6 окажется первым электрическим Audi на этой архитектуре.
В то же время Дюсманн не уточнил, появится ли техническая связь между этой платформой и «тележкой», на которой базируются электромобили Porsche Taycan и Audi
e-tron GT. Официально она именуется иначе — J1, но грядущая PPE считается новым витком развития этой архитектуры. Тем самым с выходом Audi Q6 e-tronв свет у немецкой компании появится серия электромобилей сразу на четырёх платформах, включая вседорожник e-tron,седан e-tron GTи небольшой кроссовер Q4, который базируется на «всефольксвагеновской» архитектуре MEB.
Audi Q6, как и прочие электрокары, построенные совместно с Porsche, получит бортовую систему на 800 вольт и сможет использовать сверхмощную быструю зарядку на 350 кВт. Предполагается, что силовые установки для кроссовера одолжат у
e-tron GT— это два двухмоторных варианта пиковой мощностью 530 и 646 л.с. (последним обзаведётся Q6 e-tron RS).Собирать новинку будут на заводе в Ингольштадте.
Всего же к середине десятилетия Audi планирует вывести на рынок до двух десятков электромобилей: в 2025 году треть всех продаж компании должны составлять батарейные модели.
Ближайшей новинкой Audi в этом сегменте станет как раз компактный кроссовер Q4
e-tron,который планируется рассекретить в апреле. Он получит силовые установки, уже известные по электрической линейке Volkswagen ID, но будет отличаться продвинутыми медиарешениями.