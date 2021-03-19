У Audi появится кроссовер Q6: он будет электрическим

Намерение выпустить новый батарейный кроссовер в 2022 году изданию подтвердил глава Audi Маркус Дюсманн. По его словам, базой для Audi Q6 станет платформа PPE — Premium Platform Electric, разработанная совместными усилиями инженеров Audi и Porsche, а сам Q6 окажется первым электрическим Audi на этой архитектуре.

В то же время Дюсманн не уточнил, появится ли техническая связь между этой платформой и «тележкой», на которой базируются электро­мобили Porsche Taycan и Audi e-tron GT . Официально она именуется иначе — J1, но грядущая PPE считается новым витком развития этой архитектуры. Тем самым с выходом Audi Q6 e-tron в свет у немецкой компании появится серия электро­мобилей сразу на четырёх платформах, включая вседорожник e-tron, седан e-tron GT и небольшой кроссовер Q4, который базируется на «всефолькс­вагеновской» архитектуре MEB.

Audi Q6, как и прочие электрокары, построенные совместно с Porsche, получит бортовую систему на 800 вольт и сможет использовать сверх­мощную быструю зарядку на 350 кВт. Пред­полагается, что силовые установки для кроссовера одолжат у e-tron GT — это два двух­моторных варианта пиковой мощностью 530 и 646 л.с. (последним обзаведётся Q6 e-tron RS). Собирать новинку будут на заводе в Ингольштадте.

Всего же к середине десятилетия Audi планирует вывести на рынок до двух десятков электро­мобилей: в 2025 году треть всех продаж компании должны составлять батарейные модели.