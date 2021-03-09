Audi вывела на тесты конкурента BMW X7

Загадочный прототип был замечен фотошпионами во время испытаний в северной Швеции. Утверждается, что вседорожник по своим габаритам значительно превосходит актуальный Audi Q7. Издание предполагает, что серийная версия модели станет прямым конкурентом таких премиальных вседорожников, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Таким образом, кроссовер получит полноценный семи­местный салон и большое багажное отделение.

Камуфляж пока не позволяет разглядеть детали внешности кроссовера. Хотя на фото заметна, к примеру, необычная головная оптика, серийная версия модели может получить иные фары. Издание уточняет также, что прототип покрыт плёнкой с рисунком, который Audi использует в основном для испытаний моделей, предназ­наченных для рынка Китая. Однако в каких именно странах будет продаваться серийный Audi Q9, тоже пока неизвестно.