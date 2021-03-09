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Audi вывела на тесты конкурента BMW X7

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi начала тестировать полно­размерный кроссовер, которого на данный момент в линейке фирмы нет. Издание Autoevolution, которое публикует фото­графии тестового прототипа, предполагает, что на рынок новинка выйдет под обозначе­нием Audi Q9.

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  • Загадочный прототип был замечен фотошпионами во время испытаний в северной Швеции. Утверждается, что вседорожник по своим габаритам значительно превосходит актуальный Audi Q7. Издание предполагает, что серийная версия модели станет прямым конкурентом таких премиальных вседорожников, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Таким образом, кроссовер получит полноценный семи­местный салон и большое багажное отделение.

  • Камуфляж пока не позволяет разглядеть детали внешности кроссовера. Хотя на фото заметна, к примеру, необычная головная оптика, серийная версия модели может получить иные фары. Издание уточняет также, что прототип покрыт плёнкой с рисунком, который Audi использует в основном для испытаний моделей, предназ­наченных для рынка Китая. Однако в каких именно странах будет продаваться серийный Audi Q9, тоже пока неизвестно.

  • Моторную гамму кроссовера, как ожидается, составят из шести- и восьми­цилиндровых турбиро­ванных двигателей с электрическим «довеском» в виде стартер-генератора, но не исключается появление и полноценной гибридной моди­фикации с запасом хода на электротяге до 50 километров. Аналогичные версии Audi Q5, A6 и A7 Sportback, между тем, в конце февраля обзавелись усовер­шенство­ванными батареями, позволяющими гибридам проезжать не подключая ДВС от 70 до 90 километров (в зави­симости от испы­татель­ного цикла).

Как считаете, нужен Audi действительно большой кроссовер?

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