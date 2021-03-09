Audi вывела на тесты конкурента BMW X7
Дмитрий Елизаров
Компания Audi начала тестировать полноразмерный кроссовер, которого на данный момент в линейке фирмы нет. Издание Autoevolution, которое публикует фотографии тестового прототипа, предполагает, что на рынок новинка выйдет под обозначением Audi Q9.
Загадочный прототип был замечен фотошпионами во время испытаний в северной Швеции. Утверждается, что вседорожник по своим габаритам значительно превосходит актуальный Audi Q7. Издание предполагает, что серийная версия модели станет прямым конкурентом таких премиальных вседорожников, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Таким образом, кроссовер получит полноценный семиместный салон и большое багажное отделение.
Камуфляж пока не позволяет разглядеть детали внешности кроссовера. Хотя на фото заметна, к примеру, необычная головная оптика, серийная версия модели может получить иные фары. Издание уточняет также, что прототип покрыт плёнкой с рисунком, который Audi использует в основном для испытаний моделей, предназначенных для рынка Китая. Однако в каких именно странах будет продаваться серийный Audi Q9, тоже пока неизвестно.
Моторную гамму кроссовера, как ожидается, составят из шести- и восьмицилиндровых турбированных двигателей с электрическим «довеском» в виде стартер-генератора, но не исключается появление и полноценной гибридной модификации с запасом хода на электротяге до 50 километров. Аналогичные версии Audi Q5, A6 и A7 Sportback, между тем, в конце февраля обзавелись усовершенствованными батареями, позволяющими гибридам проезжать не подключая ДВС от 70 до 90 километров (в зависимости от испытательного цикла).