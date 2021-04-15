Представлены самые компактные электрокроссоверы Audi: 299 сил и 520 км на одной зарядке

На рынок кроссоверы выйдут с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия под названием Q4 35 e-tron получит один двигатель на 170 л.с. и 310 Нм и самую доступную из имеющихся батарею на 52 кВтч. С ней кроссовер сможет проехать 341 километр (по циклу WLTP), у кросс-купе показатель на 8 километров больше благодаря оптими­зиро­ванной аэро­динамике. При этом ускорение до 100 км/ч у обеих версий одинаковое — 9 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Средняя модификация Q4 40 e-tron также имеет задний привод, но её мотор развивает уже 204 л.с. при тех же показателях тяги. Ускорение до 100 км/ч занимает на полсекунды меньше, а благодаря 77-кило­ваттному аккуму­лятору запас хода увеличи­вается до 520 километров — это самая дальнобойная версия.

Система полного привода доступна только для топового варианта исполнения с индексом 50: у таких Q4 e-tron появляется электро­мотор на передней оси. Совокупно два двигателя развивают 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента и работают с той же 77-кило­ваттной тяговой батареей, что на 40 e-tron. Разгон до 100 км/ч у старших версий будет занимать 6,2 секунды, максимальная скорость увеличена до 180 км/ч. Запас хода составляет 488 километров для Q4 e-tron и 497 километров для Q4 Sportback e-tron. Примеча­тельно, что у соплат­форменной Skoda Enyaq имеется номинально более мощная моди­фикация — в версии RS силовая установка этого кроссовера развивает 306 л.с., хотя по динамике оба электро­кроссовера идентичны.