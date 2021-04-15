Представлены самые компактные электрокроссоверы Audi: 299 сил и 520 км на одной зарядке
Дмитрий Елизаров
Компания Audi представила компактный электрический кроссовер Q4
Audi Q4 e-tron, в отличие от более крупных электрических Audi, базируется на «всефольксвагеновской» платформе MEB — на ней построена не только вся линейка VW ID, но и, к примеру, Skoda Enyaq. По размерам колёсной базы обе новинки идентичны соплатформенным моделям: она составляет 2,76 метра. В целом по габаритам (4588x1865x1632 миллиметра) Q4
e-tronоказался сопоставим с вседорожником ID.4, а среди Audi с ДВС кроссовер занимает среднее положение между Q3 и Q5.
Объём багажника у Audi Q4 e-tron составляет от 520 до 1490 литров, грузовой отсек купеобразной версии Sportback в минимуме оказался крупнее (535 литров), но проигрывает по максимальным показателям — 1460 литров. Размеры интерьера не озвучиваются. Кроме того, у Q4
e-tronв обеих версиях нет центрального тоннеля.
На рынок кроссоверы выйдут с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия под названием Q4 35
e-tronполучит один двигатель на 170 л.с. и 310 Нм и самую доступную из имеющихся батарею на 52 кВтч. С ней кроссовер сможет проехать 341 километр (по циклу WLTP), у кросс-купе показатель на 8 километров больше благодаря оптимизированной аэродинамике. При этом ускорение до 100 км/чу обеих версий одинаковое — 9 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч.
Средняя модификация Q4 40
e-tronтакже имеет задний привод, но её мотор развивает уже 204 л.с. при тех же показателях тяги. Ускорение до 100 км/чзанимает на полсекунды меньше, а благодаря 77-киловаттному аккумулятору запас хода увеличивается до 520 километров — это самая дальнобойная версия.
Система полного привода доступна только для топового варианта исполнения с индексом 50: у таких Q4
e-tronпоявляется электромотор на передней оси. Совокупно два двигателя развивают 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента и работают с той же 77-киловаттной тяговой батареей, что на 40 e-tron.Разгон до 100 км/чу старших версий будет занимать 6,2 секунды, максимальная скорость увеличена до 180 км/ч.Запас хода составляет 488 километров для Q4 e-tronи 497 километров для Q4 Sportback e-tron.Примечательно, что у соплатформенной Skoda Enyaq имеется номинально более мощная модификация — в версии RS силовая установка этого кроссовера развивает 306 л.с., хотя по динамике оба электрокроссовера идентичны.
Электрическая архитектура кроссоверов будет поддерживать системы быстрой зарядки мощностью до 125 кВт. С такой установкой пополнить энергозапас на величину, необходимую для преодоления 130 километров, можно примерно за 10 минут.
Интерьер обеих модификаций компания Audi рассекретила ещё в марте. Кроссовер и кросс-купе будут комплектоваться «виртуальным кокпитом» с мониторами диагональю до 11,6 дюйма, медиасистемой с продвинутым голосовым ассистентом и проекционным дисплеем с элементами дополненной реальности — его визуальные размеры составят до 70 дюймов по диагонали. По технической части вседорожники предложат оснастить колёсными дисками до 21 дюйма, матричной оптикой с возможностью выбора «световой подписи», а также спортивной подвеской с регулируемыми амортизаторами. Предусмотрен и пакет S line для экстерьера.
В продаже новинки появятся уже нынешним летом: европейцы смогут купить Audi Q4
e-tronв июне, кросс-купе будет доступно чуть позже. Базовая модификация оценена в 41 900 евро (3,8 миллиона рублей), топовая обойдётся минимум в 52 900 евро (4,78 миллиона рублей). Кросс-купе стоит на 2 тысячи евро дороже. На старте продаж электровседорожник будет и в особом исполнении Edition One с расширенным уровнем оснащения, за который придётся доплатить ещё 6195 евро.
О планах продавать Q4 e-tron в России компания Audi пока не сообщала. Старшая модель — электрокроссовер
e-tron— стоит в нашей стране минимум 6 280 000рублей, Sportback примерно на 200 тысяч дороже.