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Представлены самые компактные электрокроссоверы Audi: 299 сил и 520 км на одной зарядке

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi представила компактный электрический кроссовер Q4 e-tron и его версию кросс-купе Q4 e-tron Sportback. Новинкам обещаны три варианта силовых установок, запас хода до 520 километров и продвинутые интерьерные опции.

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  • Audi Q4 e-tron, в отличие от более крупных электриче­ских Audi, базируется на «всефолькс­вагеновской» платформе MEB — на ней построена не только вся линейка VW ID, но и, к примеру, Skoda Enyaq. По размерам колёсной базы обе новинки идентичны соплатформенным моделям: она составляет 2,76 метра. В целом по габаритам (4588x1865x1632 милли­метра) Q4 e-tron оказался сопо­ставим с вседорож­ником ID.4, а среди Audi с ДВС кроссовер занимает среднее положение между Q3 и Q5.

  • Объём багажника у Audi Q4 e-tron составляет от 520 до 1490 литров, грузовой отсек купе­образной версии Sportback в минимуме оказался крупнее (535 литров), но проигрывает по максимальным показателям — 1460 литров. Размеры интерьера не озвучи­ваются. Кроме того, у Q4 e-tron в обеих версиях нет центрального тоннеля.

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  • На рынок кроссоверы выйдут с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия под названием Q4 35 e-tron получит один двигатель на 170 л.с. и 310 Нм и самую доступную из имеющихся батарею на 52 кВтч. С ней кроссовер сможет проехать 341 километр (по циклу WLTP), у кросс-купе показатель на 8 километров больше благодаря оптими­зиро­ванной аэро­динамике. При этом ускорение до 100 км/ч у обеих версий одинаковое — 9 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч.

  • Средняя модификация Q4 40 e-tron также имеет задний привод, но её мотор развивает уже 204 л.с. при тех же показателях тяги. Ускорение до 100 км/ч занимает на полсекунды меньше, а благодаря 77-кило­ваттному аккуму­лятору запас хода увеличи­вается до 520 километров — это самая дальнобойная версия.

  • Система полного привода доступна только для топового варианта исполнения с индексом 50: у таких Q4 e-tron появляется электро­мотор на передней оси. Совокупно два двигателя развивают 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента и работают с той же 77-кило­ваттной тяговой батареей, что на 40 e-tron. Разгон до 100 км/ч у старших версий будет занимать 6,2 секунды, максимальная скорость увеличена до 180 км/ч. Запас хода составляет 488 километров для Q4 e-tron и 497 километров для Q4 Sportback e-tron. Примеча­тельно, что у соплат­форменной Skoda Enyaq имеется номинально более мощная моди­фикация — в версии RS силовая установка этого кроссовера развивает 306 л.с., хотя по динамике оба электро­кроссовера идентичны.

  • Электрическая архитектура кроссоверов будет поддер­живать системы быстрой зарядки мощностью до 125 кВт. С такой установкой пополнить энергозапас на величину, необходимую для преодоления 130 километров, можно примерно за 10 минут.

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  • Интерьер обеих модификаций компания Audi рассекретила ещё в марте. Кроссовер и кросс-купе будут комп­лекто­ваться «виртуаль­ным кокпитом» с мониторами диагональю до 11,6 дюйма, медиа­системой с продвинутым голосовым ассистентом и проекци­онным дисплеем с элементами допол­ненной реальности — его визуальные размеры составят до 70 дюймов по диагонали. По технической части вседорожники предложат оснастить колёсными дисками до 21 дюйма, матричной оптикой с возмож­ностью выбора «световой подписи», а также спортивной подвеской с регулиру­емыми аморти­заторами. Преду­смотрен и пакет S line для экстерьера.

  • В продаже новинки появятся уже нынешним летом: европейцы смогут купить Audi Q4 e-tron в июне, кросс-купе будет доступно чуть позже. Базовая моди­фикация оценена в 41 900 евро (3,8 миллиона рублей), топовая обойдётся минимум в 52 900 евро (4,78 миллиона рублей). Кросс-купе стоит на 2 тысячи евро дороже. На старте продаж электро­вседорожник будет и в особом исполнении Edition One с расширен­ным уровнем оснащения, за который придётся доплатить ещё 6195 евро.

  • О планах продавать Q4 e-tron в России компания Audi пока не сообщала. Старшая модель — электро­кроссовер e-tron — стоит в нашей стране минимум 6 280 000 рублей, Sportback примерно на 200 тысяч дороже.

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