Кроссовер Audi Q5 стал купеобразным

Помимо характерных изменений линии крыши и формы задней части кузова, у «купе» немного другой обвес. Длина авто­мобиля увеличилась на 7 милли­метров, ширина и высота остались прежними, при этом слегка уменьшились объём багажника — с 550 до 510 литров — и запас места над головами задних пассажиров, на 1–2 санти­метра. Оформ­ление интерьера идентично стандартному Q5.

Q5 Sportback будет предлагаться с бензиновым турбо­мотором 2.0 мощностью 204 л.с. (версия 40 TFSI) и 265 сил (45 TFSI), а также с четырёх­цилиндровым турбодизелем со 163 (370 Нм, версия 35 TDI) и 204 силами (400 Нм, 40 TDI). Для Q5 Sportback 50 TDI преду­смотрен трёхлитровый дизельный агрегат V6 (286 л.с.), а для SQ5 — 354-сильная (500 Нм) «шестёрка» TFSI.