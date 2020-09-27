Кроссовер Audi Q5 стал купеобразным
Михаил Кондратьев
Компания Audi представила версию кроссовера Q5 с купеобразным кузовом — Sportback. Новинка отличается внешне, но во всём остальном почти в точности повторяет обычную модель, пережившую рестайлинг в текущем году. Продажи на европейском рынке начнутся до конца
Помимо характерных изменений линии крыши и формы задней части кузова, у «купе» немного другой обвес. Длина автомобиля увеличилась на 7 миллиметров, ширина и высота остались прежними, при этом слегка уменьшились объём багажника — с 550 до 510 литров — и запас места над головами задних пассажиров, на 1–2 сантиметра. Оформление интерьера идентично стандартному Q5.
Q5 Sportback будет предлагаться с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 204 л.с. (версия 40 TFSI) и 265 сил (45 TFSI), а также с четырёхцилиндровым турбодизелем со 163 (370 Нм, версия 35 TDI) и 204 силами (400 Нм, 40 TDI). Для Q5 Sportback 50 TDI предусмотрен трёхлитровый дизельный агрегат V6 (286 л.с.), а для SQ5 — 354-сильная (500 Нм) «шестёрка» TFSI.
Помимо этого, у купеобразного кроссовера есть две подзаряжаемые гибридные модификации: мощностью 299 л.с. (50 TFSI e) и 367 сил (55 TFSI e). Модель с самым слабым дизелем (выйдет на рынок позже остальных) будет переднеприводной, четырёхцилиндровым версиям положена полноприводная трансмиссия quattro ultra и семиступенчатый «робот», а с шестицилиндровыми моторами — восьмидиапазонный «автомат» и полный привод quattro.