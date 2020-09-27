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Кроссовер Audi Q5 стал купеобразным

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Михаил Кондратьев

Компания Audi представила версию кроссовера Q5 с купе­образным кузовом — Sportback. Новинка отличается внешне, но во всём остальном почти в точности повторяет обычную модель, пережившую рестайлинг в текущем году. Продажи на европейском рынке начнутся до конца 2020-го.

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  • Помимо характерных изменений линии крыши и формы задней части кузова, у «купе» немного другой обвес. Длина авто­мобиля увеличилась на 7 милли­метров, ширина и высота остались прежними, при этом слегка уменьшились объём багажника — с 550 до 510 литров — и запас места над головами задних пассажиров, на 1–2 санти­метра. Оформ­ление интерьера идентично стандартному Q5.

  • Q5 Sportback будет предлагаться с бензиновым турбо­мотором 2.0 мощностью 204 л.с. (версия 40 TFSI) и 265 сил (45 TFSI), а также с четырёх­цилиндровым турбодизелем со 163 (370 Нм, версия 35 TDI) и 204 силами (400 Нм, 40 TDI). Для Q5 Sportback 50 TDI преду­смотрен трёхлитровый дизельный агрегат V6 (286 л.с.), а для SQ5 — 354-сильная (500 Нм) «шестёрка» TFSI.

  • Помимо этого, у купе­образного крос­совера есть две подзаря­жаемые гибридные моди­фикации: мощностью 299 л.с. (50 TFSI e) и 367 сил (55 TFSI e). Модель с самым слабым дизелем (выйдет на рынок позже остальных) будет передне­приводной, четырёх­цилиндровым версиям положена полноприводная трансмиссия quattro ultra и семиступен­чатый «робот», а с шести­цилиндровыми моторами — восьми­диапазонный «автомат» и полный привод quattro.

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