В России отозвали кроссоверы Audi Q8: они вредят экологии

Двигатели могут не соответствовать требова­ниям технического регламента Таможен­ного союза в части предельных норм выбросов оксида азота. Росстан­дарт особо отмечает, что несоответ­ствие требованиям способно проявляться только в определённых обстоя­тельствах.

На сервисе официального дилера потенциально проблемному авто­мобилю бесплатно подкорректи­руют программное обеспечение.

Владельцев отзываемых Audi Q8 уведомят по телефону либо письмом, но проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную программу, можно и само­стоятельно на Авто.ру.