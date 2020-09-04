В России отозвали кроссоверы Audi Q8: они вредят экологии
Дмитрий Елизаров
Двигатели могут не соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза в части предельных норм выбросов оксида азота. Росстандарт особо отмечает, что несоответствие требованиям способно проявляться только в определённых обстоятельствах.
На сервисе официального дилера потенциально проблемному автомобилю бесплатно подкорректируют программное обеспечение.
Владельцев отзываемых Audi Q8 уведомят по телефону либо письмом, но проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную программу, можно и самостоятельно на Авто.ру.
В конце марта Audi уже отзывала кроссоверы Q8: у 56 вседорожников, включая соплатформенные Q7 и VW Touareg, была выявлена неисправность рулевого механизма, грозившая отказом машин слушаться руля. Самый масштабный отзыв за последнее время был объявлен компанией осенью 2019 года. Примерно у 10 тысяч вседорожников модели Q5 обнаружилось ненадёжное крепление накладок задних колёсных арок.