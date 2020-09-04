Немецкие тюнеры форсировали до 1000 л.с. сразу три модели Audi

В России отозвали кроссоверы Audi Q8: они вредят экологии

Новости

Дмитрий Елизаров

Audi объявила в России сервисную кампанию для кроссоверов Q8 из-за проблем с чистотой выхлопа. Отзыв затронет 16 экзем­пляров этой модели, реализо­ванных в нынешнем году и оснащённых трёх­литровым бензиновым V6. Об этом сообщает в пятницу Росстандарт.

1/9

  • Двигатели могут не соответствовать требова­ниям технического регламента Таможен­ного союза в части предельных норм выбросов оксида азота. Росстан­дарт особо отмечает, что несоответ­ствие требованиям способно проявляться только в определённых обстоя­тельствах.

  • На сервисе официального дилера потенциально проблемному авто­мобилю бесплатно подкорректи­руют программное обеспечение.

  • Владельцев отзываемых Audi Q8 уведомят по телефону либо письмом, но проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную программу, можно и само­стоятельно на Авто.ру.

  • В конце марта Audi уже отзывала кроссоверы Q8: у 56 вседорож­ников, включая соплатформенные Q7 и VW Touareg, была выявлена неисправ­ность рулевого механизма, грозившая отказом машин слушаться руля. Самый масштабный отзыв за последнее время был объявлен компанией осенью 2019 года. Примерно у 10 тысяч вседорожников модели Q5 обнаружилось ненадёжное крепление накладок задних колёсных арок.

Поехали бы на сервис из-за чистоты выхлопа?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение